Obchodní centrum podle starostů zkomplikuje už tak problematickou dopravu

Outletové centrum by se mělo začít stavět v těchto dnech, starostům vadí nedostatečné dopravní napojení.

Sněm starostů obcí Hlučínska se zabýval také výstavbou outletového centra v Ostravě-Přívoze.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Na svém sněmu minulý týden v Dolním Benešově diskutovali starostové Sdružení obcí Hlučínska o novém outletovém centru v Ostravě-Přívoze. Obchodní centrum má stavět firma TK Development, která oznámila, že má již platné stavební povolení a stavba by měla být hotová do podzimu příštího roku.

K plánované výstavbě se například vyjádřil starosta Hošťálkovic Jiří Jureček. „Pro mě není problém samotného outletového centra. Největší faul vidím v tom, že investor TK Development tiše prezentuje, že u centra bude sjezd na dálnici, a on tam přitom nebude,“ uvedl Jiří Jureček s tím, že zmíněný sjezd z dálnice ŘSD nepovolilo, protože ho blokuje pro napojení na budoucí přeložku silnice I/56.

Starosta Hlučína Pavel Paschek vybídl k tomu, aby členové Sdružení obcí Hlučínska byli aktivní. „Výstavba outletového centra úzce souvisí s dopravou a obchvatem. Měli bychom v tomto směru být hodně aktivní, možná aktivnější než dosud,“ uvedl Pavel Paschek Podle starosty Hlučína tento ochvat chybí například v dlouhodobém plánu na budování dálniční sítě do roku 2050.

Na sněmu starostů byla kromě jiného ustavena pracovní skupina, která bude více tlačit na kraj, stát i ŘSD ve věci vybudování přeložky silnice I/56. „Členy komise jsou starostové Hlučína, Dolního Benešova, Kravař, Štěpánkovic, Bolatic a Strahovic,“ upřesnil starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

Podle starosty Ludgeřovic Daniela Havlíka bude Sdružení obcí Hlučínska trvat na dalším dopravním napojení obchodního centra. „Budeme trvat na tom, aby ŘSD vyřešilo napojení outletového centra na kruhový objezd,“ doplnil Daniel Havlík.

Sdružení obcí Hlučínska také trvá na tom, aby oboustranný příjezd do outletového centra byl z kruhové křižovatky u dálnice D47, a to již i pro zahájení jeho výstavby. Uložilo také radě, aby učinila případné právní kroky v souvislosti s plánovanou výstavbou nového outletového centra a světelné křižovatky na silnici I/56 u mostu přes řeku Odru, pokud to bude možné.