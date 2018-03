Ovzduší na Opavsku se podle starostů pomalu zlepšuje

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a26 000 Kč

Řídící pracovníci na základních školách ŘEDITEL -KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 36000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *KO: Ing. Klára Kudlíková, tel: 553 777 906, e-mail: klara.kudlikova@kravare.cz, , VŠ - praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství 4 roky výhodou; odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům); občanská a morální bezúhonnost; zdravotní způsobilost; znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství. , , Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):, - přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail), - úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti), - úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy, - strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, - lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců), - koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu), - souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení, , Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. Přihlášky doručte nejpozději do pátku 23.3.2018 do 10:00 hod. na podatelnu Města Kravaře. Adresa: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře. Obálku označte heslem: NEOTEVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ, ZŠ Kravaře - Kouty, Bolatická 9/97.. Pracoviště: Základní škola kravaře - kouty, příspěvková organizace, Bolatická, č.p. 97, 747 21 Kravaře u Hlučína. Informace: Klára Kudlíková, +420 557 777 906.