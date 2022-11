Nejlepší léta má zimák v Opavě už za sebou, teď ho čeká nejistá sezóna

„Z dotazníku vzešlo, že potřebu vybudování nových parkovacích míst v Kateřinkách cítí 82 procent respondentů. V případě vybudování parkovací věže na ulici Antonína Sovy by zde mělo zájem parkovat pouze 43 procent Kateřinských.

Co se koupě místa týče, za stanovenou částku v rozmezí čtyř až šesti set tisíc korun by si místo koupily pouze čtyři procenta respondentů, avšak devatenáct procent by bylo ochotno si parkovací místo koupit za nižší částku, nejčastěji v rozmezí sto až dvě stě tisíc korun. Zhruba šest procent pak uvažuje o případném pronájmu místa,“ vyjmenoval mluvčí radnice Roman Konečný výsledky hlasování.

Co z toho tedy vyplývá? Žádná věž se na sídlišti nejspíše stavět nebude. Jak ale kapacitu parkování navýšit, to je zatím věc neznámá. „Městský projektový tým bude s těmito daty i nadále pracovat a navrhne nové možnosti, jak parkování v Kateřinkách řešit,“ konstatuje Konečný s tím, že na nadzemní parkovací dům není na sídlišti dost místa a podzemní parkoviště by bylo příliš drahé. A tak budou muset místní zatím stále hledat parkovací místa, především ve večerních hodinách, třeba i dlouhé minuty. „Za takovou sumu bych si místo rozhodně nekoupil, to je šílenost. Podle mě by občané Kateřinek, kteří tady mají trvalé bydliště, měli dostat parkovací karty na jedno parkovací místo,“ mínil například Tomáš Havlický z Kateřinek.

Parkovací dům zůstává levnější

Přesuňme se nyní ze sídliště k centru slezské metropole, konkrétně k východnímu nádraží. S velkou parádou se tady v květnu otevíral nový parkovací dům, jenže žádný boom zaparkovaných aut se nekonal a dům zel prázdnotou. Radnice se proto rozhodla parkování zlevnit.

Na to už řidiči slyšeli. Původně mělo být snížené parkovné do konce října, město jej nyní prodloužilo až do konce roku. Hodina parkovného vyjde na pět korun a platí se maximálně osm hodin za celý den, maximální denní částka tedy činí čtyřicet korun. Víkendy jsou úplně zdarma.

„Statistiky ukazují, že si Opavané na nový parkovací dům postupně zvykají. V září zde parkovalo o třicet procent aut více než v srpnu. Denně to bylo v průměru 170 vozů. Ke konci roku vedení města na základě statistik vyhodnotí zájem a připraví nový ceník včetně dlouhodobého parkování, které by platilo od 1. ledna. Zájem roste i o parkování v domě na náměstí Osvoboditelů, kde jsou dvě stovky míst. Přes týden je zde obsazenost v průměru od 45 do 72 procent, o víkendu pak 21 procent,“ dodává Konečný.