Aktuální situace nejen v České republice píše své příběhy, přináší gesta. „Samozřejmě, že máme normálně zavřeno. Ve čtvrtek a pátek ale uděláme výjimku,“ říkají spolumajitelky PS Café Pavla Drastíková se Simonou Čarneckou.

„Chceme alespoň malinko odměnit ty, kteří všem pomáhají, máme na mysli záchranáře, zdravotníky, policisty nebo řidiče MHD,“ pokračují provozovatelky známé opavské kavárny.

PS cafe bude v době od 9 do 15 hodin servírovat zmiňovaným kávičku plus nějakou tu sladkost zdarma. „Pokud nebudou moc přijet zdravotníci není problém to předat přímo v nemocnici a budeme to řešit čtvrtek a pátek,“ doplňuje Pavla Drastíková.

„Samozřejmě, že kavárna bude zavřena, kávu a zákusek budeme dávat sebou, tak abychom neporušovaly vládní nařízení,“ upřesnila Simona Čarnecká.

Děvčata z kavárny podpořila taky KAYAFloristika, která ke každé kávě či sladkosti věnuje květinu. „Potěšilo nás, že když jsme s tímto nápadem přišly, tak naši brigádnici neváhali a nahlásili nástup do práce, aby pomohli,“ těší Pavlu Drastíkovou.