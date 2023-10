Tradičně 2. listopadu si lidé připomínají Památku zesnulých neboli Dušičky. Na hřbitovy obvykle míří procesí osob, kteří přicházejí zavzpomínat na své blízké zemřelé. Hřbitovy se na tento nápor každoročně připravují a nejinak tomu bude i letos.

Dušičkový sortiment, farmářské trhy, Opava. 25. října 2023. | Video: Deník/Veronika Bernardová

Centrální opavský hřbitov má prodlouženou otevírací dobu, do terénu zamíří více strážníků, policistů, více práce budou mít i zaměstnanci technických služeb. Neodmyslitelnou součástí Památky zesnulých jsou kromě mší svatých i dušičkové pobožnosti, konané přímo na hřbitovech.

Celkem osm hřbitovů funguje v Opavě a opavských městských částech. „Okolo svátku Památky zesnulých vždy kvůli zvýšenému počtu návštěvníků dochází k rozšíření provozních hodin. Od pondělí 30. října do pátku 3. listopadu bude hřbitov na Otické ulici otevřen od 7 do 22 hodin, od soboty 4. listopadu bude pokračovat běžná provozní doba,“ říká vedoucí Správy hřbitovů Technických služeb Opava Tomáš Hostinský. O nadcházejícím víkendu v sobotu 28. a v neděli 29. října tedy platí na Městském hřbitově ještě běžná otevírací doba, a to od 7 do 19 hodin.

Zbylé hřbitovy v Jaktaři, Kateřinkách, Kylešovicích, Komárově, Suchých Lazcích a Vlaštovičkách mají provoz nepřetržitý, brány hřbitova v Podvihově budou otevřeny od 8 do 18 hodin.

Spoje městské hromadné dopravy (MHD) budou jezdit v běžném režimu. Na vše ale bude dohlížet dispečer, a pokud to bude zapotřebí, vypraví dopravní podnik i zvláštní posilovací spoje. „Připomínáme cestujícím, že ve vozidlech MHD smí přepravovat jeden věnec nebo smuteční kytici zdarma,“ uvádí ředitel Městského dopravního podniku Opava Pavel Gebauer.

Připraveny jsou už i úklidové čety na hřbitovech a na situaci okolo hřbitovů i na nich bude tradičně dohlížet i městská a státní policie.

V období Dušiček bývají hroby zvláštně upraveny, lidé na ně umisťují věnce, kytice, vazby a jiná aranžmá. Pro katolíky symbolizují živé květiny víru ve věčný život. A k Dušičkám patří i zapalování svíček na hrobech, tyto hořící svíčky zase připomínají přítomnost zmrtvýchvstání Krista. Také na Opavsku se v souvislosti se svátkem uskuteční přímo na hřbitovech dušičkové pobožnosti.