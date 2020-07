Ministr kultury Lubomír Zaorálek peníze veřejně slíbil a slib dodržel v tom smyslu, že dotace státu je letos o 1,5 milionu korun vyšší než vloni. Ministerstvo kultury má pro divadla připravený i balíček pro zmírnění dopadu koronaviru.

„O peníze z mimořádného dotačního programu se do konce srpna přihlásíme a věříme, že tím nebude situace letos pro naše divadlo až tak hrozivá. Velmi příkladně se k nám zachoval kraj a za to má naše velké díky,“ konstatuje ekonom Slezského divadla Martin Dobeš.

Otázkou však zůstává příští rok, který bude řešen samostatně. Letošní je pro Slezské divadlo podle všeho zachráněn, ale rok příští zůstává dál velkou neznámou. „Navíc stále nevíme, jak se v této těžké době, plné zvratů, zachovají naší diváci,“ upozorňuje ekonom Dobeš.

Jedno je jisté – zachovají se podle nabídky, a proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru titulů a to nejenom pro příští rok. Už loňský úbytek diváků je sám o sobě alarmující a zastavit ho může jen nabídka, která diváky do hlediště znovu přiláká. Nové přístupy k realizaci mohou být sice občas zajímavé, ale nic se nesmí přehánět a tituly, které diváky hladí po duši, je do divadelních křesel logicky znovu vrátí.

Slezské divadlo už také zahájilo prodej blokového předplatného, které mohou využít ti zájemci, kterým nevyhovují dané dny předplatitelských skupin. Platnost čtyř poukázek na libovolně zvolená představení v celkové ceně 800 korun je od 1. září do 30. prosince, ale nevztahuje se na hostující představení. Vlastníci vstupenek na koncert skupiny Kryštof s názvem Jenom Písničky Tour, který se měl ve Slezském divadle uskutečnit 2. dubna, by je rozhodně neměli ztratit. Zůstávají totiž v platnosti do 17. března příštího roku.