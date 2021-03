Noví domácí mazlíčci jim do jisté míry nahrazují kontakt s ostatními lidmi. Jsou pro ně něco jako odlehčení nebo odklonění pozornosti od psychicky těžké doby. Nejenom, že se s nimi doma zabaví, ale mají daleko víc času se o ně starat a chodit s nimi cíleně na procházky.

„Loni na jaře jsme museli našeho pejska nechat ze zdravotních důvodů utratit. A když na podzim začala další vlna koronaviru, věděli jsme, že bychom se doma bez psa asi zbláznili. Bydlíme v paneláku, takže nemůžeme třeba vyjít ven na zahradu. A když je v podstatě utlumen veškerý život, skoro všechno je zavřeno, tak je prostě fakt, že pes nám tuto hroznou dobu alespoň trochu zpříjemní a smysluplně vyplní čas. Nejdříve jsme si chtěli nějakého pořídit přímo od chovatele, ale pak jsme si řekli, že uděláme i trochu dobrý skutek a vzali si mladého menšího křížence z útulku, ze kterého se stal náš skvělý parťák,“ říká například opavská „pejskařka“ Andrea Sládečková.

Opavský útulek leží v Městských sadech.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

A pro opuštěné pejsky je to rovněž velmi dobré řešení, což může opavský městský psí útulek jen potvrdit. „Od loňského listopadu do současnosti odešlo z našeho útulku k novým majitelům celkem šestadvacet psů. Zájem je především o menší a střední plemena, která jsou k životu v domácnosti asi vhodnější než hodně velcí hafani,“ informuje Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Otázkou zůstává, co nastane v době, kdy se život lidí vrátí do normálu. Rodiče budou v zaměstnání, děti ve škole a nastanou jim úplně jiné starosti. Nezbývá než doufat, že „pandemické“ čtyřnohé mazlíky nebudou do útulku zase vracet.

Městský psí útulek funguje v opavských Městských sadech od poloviny roku 1997 s běžnou kapacitou čtyřiatřiceti míst. Na přechodnou dobu může výjimečně přijmout i víc psích bezdomovců – v létě do padesáti a v zimě do pětačtyřiceti. K jeho kotcům míří i kroky majitelů, kterým se jejich pejsci nějak zatoulali. Od podzimu loňského roku do konce letošního února bylo původním pánečkům vráceno dvaadvacet zaběhlých psů.