Paní Božena Matyášová z Vítkova oslavila své 102. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběla její početná rodina a zástupci obce Vítkov. S kyticí, dárkem a blahopřáním přijel do Domova Vítkov také náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Božena Matyášová oslavila 102. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběla její početná rodina ani náměstek hejtmana Jiří Navrátil. | Foto: KÚ MS kraje

„Životní příběh paní Boženy je velmi dojemný, nebojím se říci, že by vydal na román nebo hezký film. Nechybělo by v něm to, co zažila - spokojené dětství se sedmi sourozenci, odvážné stěhování za prací mimo domov, fatální nehoda, ztráta lásky, boj o samostatnost, ale i spokojené stáří v kruhu rodiny. Paní Matyášová toho prožila opravdu hodně, a i když nemá vlastní děti, obklopuje ji milující rodina. Přeji naší oslavenkyni, aby si užívala příjemné chvíle, a aby ji i nadále její blízcí v domově často navštěvovali,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.