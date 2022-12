Na jednom ze seznamu Ministerstva dopravy ČR figurovaly dvě tratě, a sice z Opavy do Hlučína a z Kravař do Chuchelné, což způsobilo mezi lidmi tak trochu paniku. Ministerstvo se totiž netají tím, že některé lokálky v České republice kvůli úsporám nepřežijí.

Na problém mimo jiné na svých sociálních sítích upozornil i senátor Herbert Pavera, který se rozhodl „dojít“ si pro informace přímo na příslušné ministerstvo. A stejně tak učinila i naše redakce. Odpověď jsme dostali obratem. „Ministerstvo dopravy aktuálně nevede žádné řízení o zrušení dráhy z oblasti Opavska,“ uklidňuje cestující mluvčí resortu František Jemelka. Zmíněné dvě tratě se tak na black list dostaly zřejmě „omylem“.

Deník se ale i přesto obrátil také na krajský úřad, kde nás zajímalo, jak je zabezpečeno financování regionální železniční dopravy na Opavsku pro příští roky. Kraj má aktuálně dopravní obslužnost na tratích na Opavsku zajištěnou prostřednictvím dlouhodobé smlouvy. „Je tak zaručeno financování i v dlouhodobém horizontu, tedy po dobu smluvního vztahu. Tratě v okrese Opava jsou mimo jiné v současné době předmětem dojednávaného smluvního kontraktu na období 10 let, tedy zajištění až do roku 2033 a tedy neměly by být předmětem výrazné, natož celkové redukce,“ potvrzuje Deníku krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Je to ztrátové

Pro kraj je to ale ztrátové. „Nutno zdůraznit, že dopravní obslužnost, ať už veřejnou linkovou nebo tu drážní, nelze považovat za ziskovou. V současné době se podíl tržeb, respektive výnosů na tratích v Moravskoslezském kraji pohybuje do maximálně dvaceti procent celkových nákladů na jejich zajištění. Lze tedy obecně konstatovat, že dopravní obslužnost zajišťována ze strany kraje je ztrátová,“ říká Birklenová s tím, že kraj v opavském okrese nevlastní ani přímo nefinancuje provozuschopnost žádné regionální nebo celostátní dráhy. „Financování lokálních tratí je v gesci státní organizace Správa železnic, která zajišťuje provozuschopnost regionálních drah,“ upřesňuje mluvčí k otázce financování.

Jak už ale bylo zmíněno výše, tak cestující na Opavsku by se neměli obávat rušení spojů minimálně dalších deset let. „Je však možno uvést, že z tratí v okrese Opava je nejméně využívána trať Vítkov – Budišov nad Budišovkou, kde již proběhla letos mírná redukce a o úplném zastavení provozu se v současné době ani na této trati neuvažuje, protože má silné rekreační využití,“ dodává Birklenová.