Budou si moci vyrobit bylinkovou koupelovou sůl, lapač snů, zasadí si do květináče bylinku podle vlastního výběru a nebude chybět ani poznávačka čerstvých a sušených bylin nebo hra se slovy. V altánu na Ptačím vrchu se pak odehraje další část festivalu, a to přednášky a workshopy.

A koho akce trochu unaví, může si zamířit odpočinout do relax zóny. V parku znovu vyroste řada stánků s tematickou nabídkou i pochutinami, vše prodchnuté jak jinak než bylinkami. Ty budou na festivalu v různých formách, od sazeniček a čerstvých bylin, přes bylinné směsi, tinktury, éterické oleje, masti, až po bylinné limonády, pivo a zmrzliny.

Jarmarku se zúčastní většinou prodejci z Opavska a Moravskoslezského kraje, mezi nimi také několik držitelů certifikátu Regionální produkt. Vstup je volný.

Budou se dodržovat hygienická opatření

Dosavadní vládní i hygienické restrikce kvůli šíření koronaviru by festival podle organizátorů neměly ohrozit.

„Jako pořadatelé festivalu budeme respektovat aktuální hygienická opatření. Dezinfekce bude připravena u každého stanoviště i v altánu,“ uvedla hlavní organizátorka akce Renáta Jahodová s tím, že další omezení by přišlo jedině v případě, že by se akce kvůli dešti přesunula do prostor Obecního domu. Pak by přišly na řadu roušky.

Veškeré aktuální informace se zájemci dozví na Facebooku Jsme Yggdrasil nebo na webu www.festivaloslavybylin.cz.