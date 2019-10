V ulici Skladištní u nádraží Opava východ má vyrůst nový parkovací dům pro více než dvě stovky aut. Realizace se však odvíjí od přiklepnuté dotace.

Problémy s nedostatkem parkovacích míst dlouhodobě řeší nejedno město v České republice a slezská metropole se k nim řadí také. Jednou z řidiči hojně využívaných lokalit je oblast nádražní stanice Opava východ. Už před několika lety se proto začalo hovořit o tom, že by zde měl vzniknout nový parkovací dům. A v této snaze pokračuje i současné vedení města. „Podali jsme žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na stavbu parkovacího domu s 210 parkovacími místy ve Skladištní ulici. Celkové náklady na jeho vybudování jsou vyčísleny na více než 208 milionů, v případě získání dotace by spoluúčast města byla asi 123 milionů korun,“ říká opavská mluvčí Lada Dobrovolná. Jestli budou městu peníze přiklepnuty, mohlo by se začít stavět už příští rok v dubnu.