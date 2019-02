Opava - Když vyrazíte odpoledne do středu města, nabudete dojmu, že míst k parkování pro tělesně postižené je dost.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Kde jsou svislá i vodorovná upozornění se speciálním značením pro invalidy, je prázdno, nebo nestojí žádné auto, které by nemělo kartičku s obrázkem vozíku za sklem. Jak ukázaly před několika dny dva případy padělků v Praze, označení však mohou zneužívat zdraví řidiči.

„Velmi často se tělesně postižení v Opavě setkávají s tím, že nemají kde zaparkovat. Výjimkou jsou snad jen parkoviště u velkých nákupních center, kde je dostatek parkovacích míst.

Zejména v centru města, například u hlavní pošty, je to opravdu velmi problematické,“ řekla Dagmar Slaninová, vedoucí detašovaného pracoviště Opava Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje.

Chybí místa nebo lidská slušnost?

Otázkou je, v čem tkví jádro věci. Buď je vyhrazených míst na počet tělesně postižených skutečně málo a záležitost by měl řešit magistrát, nebo je jich dost, jen se na nich bezohledně usídlují zdraví lidé.

Podle mluvčí opavských strážníků Pavly Losertové se policisté příliš často s tímto přečinem nesetkávají. „Neoprávněné parkování na parkovištích pro držitele průkazu O1 nepatří v Opavě mezi časté přestupky. Většina vozidel, která parkují na těchto vyhrazených parkovištích, tam stojí oprávněně,“ uvedla a dodala, že nesprávně zaparkovaná auta se nesoustředí v určité části města, ale objevují se případně po celé Opavě.

Na špatně parkující vozidla přijdou policisté většinou sami při obchůzkách nebo jim je nahlásí obyvatelé.

„Na výzvu strážníka nebo policisty je přepravovaná osoba povinna prokázat mimořádné výhody, které ji opravňují k užívání karty O1. Každý kdo má kartu O1, musí mít také průkaz zvlášť těžce postižených (ZTP) nebo zvlášť těžce postižených s průvodcem (ZTP/P), na kterém je evidenční číslo, které se musí shodovat s číslem na kartě O1,“ vysvětlila postup při kontrole dokladů Losertová.

Provinilcům, kteří nemají papíry v pořádku, hrozí bloková pokuta nebo musejí záležitost dořešit na odboru dopravy opavského magistrátu.

Nepaděláme, vymlouváme se

S náhražkami karet s emblémem invalidního vozíku se opavští policisté zatím nesetkali. „Nevím o tom, že by v Opavě byla nějaká falešná označení O1. Pouze v minulosti byl jeden případ, kdy držitelka O1 měla dvě motorová vozidla a v jednom z nich měla originál O1 a ve druhém vozidle tuto kartu okopírovanou na barevné kopírce,“ vzpomněla si mluvčí Losertová.

Kopie byla ihned rozeznatelná, protože při kopírování se neofotí kulatý hologram, který každá karta O1 podle ní musí mít. Nepadělají se ani samotné doklady ZTP a ZTP/P. „Velmi často se však setkáváme s tím, že označení O1 používají nebo spíše zneužívají rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením,“ přiblížila praktiky nepoctivců Dagmar Slaninová.

Její slova potvrdila i Losertová. Přistižení řidiči se prý nejčastěji vymlouvají, že před chvíli vezli někoho, kdo má kartu O1, a po jeho vystoupení ji zapomněli schovat. Pokud kartu nemají v autě vůbec a stojí na místě pro postižené označeném svislou značkou, omlouvají se nevšímavostí.

Řešení situace jsou zhruba dvě. Buď lidé mezi sebou obnoví poctivost a solidaritu, nebo se na jejich kontrolu bude muset vynakládat mnohem více úsilí, zřejmě tedy i peněz.

ZTP – zvlášť těžce postižený

ZTP/P – zvlášť těžce postižený s průvodcem



Co je průkaz O1

Obce s rozšířenou působností vydávají držitelům průkazů mimořádných výhod II. a III. stupně označení aut (tzv. označení O1). Výhody pro držitele těchto označení jsou zakotveny v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který byl novelizován zákonem 411/2006 Sb. s platností od 1. 7. 2006:



V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ a „Mimo dopravní obsluhy“.



V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.



(Zdroj: Dagmar Slaninová, vedoucí detašovaného pracoviště Opava Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje)

(dar)