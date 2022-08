Když se parkovaní dům stavěl, hovořilo se o realizaci dalších takových zařízení na území města. Stranou debaty nezůstala ani sídliště, kde je o volná parkovací místa nouze. Jedno takové sídliště je v části Kateřinky a magistrát chce u tamních obyvatel zjistit, zda o parkovací věž stojí a byli by ochotni si v ní koupit trvalé místo.

Anonymní hlasování o budoucnosti parkování v Kateřinkách běží do 9. září na webu města. Nová parkovací věž by mohla vyrůst v blízkosti centra Elim v ulici Antonína Sovy, vytipovaný pozemek zatím městu nepatří. „V současné době pouze testujeme zájem. Jestli jsou lidé ochotni za místo zaplatit, nebo ne,“ potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Odhadovaná cena za jedno trvalé místo k zaparkování ve věži se může pohybovat v rozmezí čtyř set až šesti set tisíc korun. Tato částka vychází podle magistrátu z propočtů nákladů stavby na jednotlivá místa k parkování. „Za takovou sumu bych si místo rozhodně nekoupil, to je šílenost. Podle mě by občané Kateřinek, kteří tady mají trvalé bydliště, měli dostat parkovací karty na jedno parkovací místo,“ míní například Tomáš Havlický z Kateřinek.

Cena se zdá vysoká také Mileně Koutné. „Rozumím, že stavba by spolkla mnoho peněz. Ale kde máme v dnešní době vzít půl milionu na parkovací místo? To asi radši budu dál jezdit deset minut po sídlišti a hledat volný flek,“ tvrdí obyvatelka Kateřinek s tím, že v úvahu by pro ni přicházela spíše permanentka na nějakou delší dobu.

„Sídliště se stavělo v době, kdy ne každá rodina měla auto. Teď se běžně stává, že je v rodině vozidel několik. Samozřejmě parkoviště na to uzpůsobená nejsou. Proto jsme spustili dotazníkové šetření. Podle výsledku se dohodneme na dalším postupu. Variant je více, třeba parkování podzemní. Jenže tyto stavby jsou enormně drahé a město v současné době nemá pro tyto stavby připravené finance. A na velký nadzemní parkovací dům zase není tolik místa. Proto nám nejlépe vychází varianta parkovací věže,“ uvažuje náměstek primátora Michal Kokošek. Věž by mohla pojmout až dvaasedmdesát aut.

Město aktuálně vlastní dva parkovací domy. Kromě toho u východního nádraží ještě jeden na náměstí Osvoboditelů. Další parkovací dům by mohl v příštích letech vyrůst i u Slezské nemocnice nebo na sídlišti v Kylešovicích.