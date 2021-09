Jejich chvíle přijde až letos. Parní lokomotiva, zvaná Velký bejček, potáhne v sobotu 25. září pět vagonů Rybák z Opavy do Chuchelné a zpátky. Na jednotlivých nádražích bude pro účastníky připravený program. V Kravařích to bude prohlídka zámku v dobových kostýmech, štěpánkovické nádraží nabídne soutěže pro děti i dospělé, v Bolaticích budou přichystané komentované prohlídky skanzenu a konečná stanice Chuchelná pozve cestující na prohlídky hrobu členů knížecího roku Lichnovských i muzea 2. světové války.

Souprava vyjede z opavského východního nádraží v 8.25 hodin a z Chuchelné do Opavy se bude vracet v 10.15, 12.15, 14.15 a 16.15 hodin. Jízdné z Opavy do Chuchelné je 60 korun pro dospělé a polovina pro děti, z Kravař do Chuchelné zaplatí dospělí 40 korun a děti polovic, Děti do šesti let pojedou zdarma.

První vlak projel celou tratí 20. října 1895 a po první světové válce se jeho poslední stanicí na československém území stala obec Chuchelná. Po konci 2. světové války už provoz v pohraničním úseku obnovený nebyl. Významnější se stala trať Opava - Hlučín s využitím původně odbočné trati z Kravař do Hlučínaa za odbočnou začala být považovaná trať Kravaře – Chuchelná.