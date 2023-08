Parta hochů, co spolu mluví, pořádala ve své obci spoustu let akce pro všechny generace a především pro děti. Dějištěm byla Dvořákova ulice a zájem byl pokaždé obrovský.

Aktivity spolku Botumeszkame. | Foto: se souhlasem spolku Botumeszkame

Letos v březnu se oficiálně zaregistrovali a vznikl spolek Botumeszkame, což byl krok správným směrem. „Prostě jsme chtěli něco dělat a zaregistrování nám činnost, spojenou s pořádáním akcí, očišťuje od byrokracie, což je pro nás velká pomoc. Finančně nás podporuje obecní úřad a všemožně nám vycházejí vstříc i další spolky v naší obci,“ spokojeně konstatuje předseda Denis Neminář.

Malohoštický spolek Botumezskame tvoří třicet členů od třiceti do padesáti let a nápadů má stále dost. Už 1. července uskutečnil, už jako zaregistrovaný, na Dvořákově ulici svůj tradiční Strassenfest s programem, složeným z dětských atrakcí, koňských povozů, poníků pro jízdy malých dětí, her a soutěží s odměnami. Pro dospělé připravili jeho členové večer v převlecích za známé kulturní osobnosti a do brzkých ranních hodin taneční zábavu s DJ Péťou.

Od 17. do 20. srpna zajistil pro děti svých členů Stanové městečko s programem, postavené na zahradě jednoho kamaráda. „Velkým zážitkem pro třicet účastníků byla návštěva obory a jelenice Opavské lesní, umístěné nad Žimrovicemi. Moc krásně se tam o nás postarali a skvělý zážitek doplnil táborák s opékanými špekáčky. Všichni bez výjimky jsme byli nadšeni. Na 2. prosince chystáme opět na Dvořákově ulici Alpský den s Krampusch čerty, Mikulášem a andělem a k tomu ještě bubenickou i ohňovou show. Ale už teď začínáme plánovat akce na příští rok,“ říká Denis Neminář.