Tým aktivních dětí ze ZŠ Otická v Opavě uspořádal o víkendu benefiční akci pro kočičí útulek z Chuchelné. Sbírka, ve které se zatím vybralo přes 11 tisíc korun, stále běží na online portálu Darujme.cz. Akci podpořila Nadace Via, která výtěžek sbírky zdvojnásobí.

Benefiční akce pro kočičí útulek Kočičky u Niky - Opava. | Foto: Petr Lebeda

I malí mohou dokázat velké věci, stačí jim k tomu odhodlání a chuť něco dělat. Takové, jaké mají třeba děti ze základní školy v Opavě. Pravidelně připravují akce pro spolužáky a širokou veřejnost, mají za sebou sázení stromů a rostlin na školní zahradě, s levandulovým a mrkvovým stánkem se pravidelně účastní opavského Dne Země a Dne Stromů. Tento víkend je čekala zatím největší výzva - zorganizovat benefiční akci pro kočičí útulek z Chuchelné.

„Kočičky u Niky jsou neziskovou organizací, která se v současnosti stará o 180 koček, mnohdy handicapovaných nebo nemocných, což znamená velmi vysoké náklady. Protože jsme parta, co chce pomáhat druhým, rozhodli jsme se pomoci,“ říká jedna z žákyň Ester Tenglerová.

Celá akce začala už v pátek postřehovým závodem pro spolužáky. V sobotu 7. října následoval program pro veřejnost. Kdo nechtěl závodit, mohl si užít doprovodné aktivity jako malování na obličej, ochutnávku pokrmů, které děti samy uvařily, nebo zkusit štěstí v tombole. Výtěžek ze startovného a tomboly podpoří fungování kočičího útulku. „Pokud jste z daleka a líbí se vám náš projekt, pošlete i malou částku přes Darujme.cz ve sbírce ‚Podpořme společně kočičí útulek,‘ budeme za to velmi vděční. Každá vaše koruna bude díky Nadaci Via, která nám umožnila celou benefiční akci realizovat, zdvojnásobená, a to až do výše 20 000 korun,” doplňuje další ze studentek Anna Křížová.

Tým z Opavy podpořila Nadace Via v programu Dobro-druzi. Ten je určený pro děti a studenty, kteří chtějí uspořádat benefiční nebo sousedskou akci, přispět k obnově krajiny nebo zkrášlit své okolí. V programu děti získají finanční podporu na organizaci akce a také podporu vzdělávací a metodickou. „Chceme dětem ukázat, že nemusíte být dospělí, abyste dokázali velké věci. Záleží nám na tom, aby si děti z programu odnesly, že svou aktivitou mohou zlepšovat svět kolem sebe a pomáhat druhým,” vysvětluje Vendula Humlová, programová manažerka Nadace Via.

Akci může pořádat školní třída, oddíl či skupina kamarádů a kamarádek, týmu s přípravou pomáhá dospělý patron. Děti mohou oslovit například své učitele, vedoucí kroužku či rodiče. Jaké je to vést tým Dobro-druhů popisuje paní učitelka Kateřina Staňková.

„Akce s postřehovým závodem byla prima, především závody pro naše žáky se velmi vydařily. Děvčata z akční skupiny si vše perfektně připravila a celou akci si dokázala dobře zorganizovat, i přesto, že se potkávají jednou týdně odpoledne po škole. Děti si neobvyklý závod, ve kterém rozhodoval především postřeh, velmi užily. Nadšené byly také z tomboly a malování na obličej. Vůbec jsme nečekaly, že by se podařilo vybrat tolik peněz, původně jsme počítaly určitě s menší částkou. Navíc děti přinesly velké množství věcí přímo pro kočičky, které určitě útulek ocení. Ověřila jsem si, že se na svůj tým můžu opravdu spolehnout.

