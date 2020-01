Už počtvrté se budou příští rok Opavané moci podílet na vzhledu svého města. Radnice totiž pokračuje v již zaběhnuté tradici participativního rozpočtu, který konkrétně ve slezské metropoli nese název Nápady pro Opavu.

A s dalším ročníkem přichází i řada novinek. Asi tou největší je skutečnost, že radnice vyčlenila pro participativní rozpočet opět více peněz než minulý rok. Konkrétně 1,5 milionu korun. Například úplně první rok to bylo jen 300 tisíc, v roce 2019 1,2 milionu korun.

„Nápady pro Opavu se každý rok setkávají s velkým zájmem veřejnosti, z čehož mám obrovskou radost. Ukázalo se, že je to správná cesta, jak zapojit občany do rozhodování o našem městě, i to, že Opavané mají o své město zájem. Rozhodli jsme se proto Nápady ještě více vylepšit. Vyčleníme na ně více peněz a pravidla jsme upravili tak, že se dostane na více projektů,“ říká první náměstkyně primátora Hana Brňáková.

Novinkou je také rozdělení projektů na malé, do 100 tisíc korun, a velké, od 101 do 400 korun. A znovu se mohou přihlašovat i neúspěšné projekty z předchozího ročníku, pokud tedy splní nová pravidla. Všechny nápady, které budou realizovány v městských částech nebo které se budou týkat příspěvkových organizací města, musí posvětit starosta nebo ředitel organizace. Předkladatel projektu musí mít více než 15 let a může předložit jen jeden nápad.

Lidé mohou své projekty, které se však musí realizovat na majetku nebo pozemcích města, přihlašovat od středy 15. ledna od 12 hodin do pondělí 2. března do 12 hodin na webu www.opava-city.cz/napadyproopavu. „Aby byly projekty co nejlépe připravené, rozhodli jsme se uspořádat seminář pro předkladatele. Ten se uskuteční v pondělí 13. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti rady města na Hlásce,“ uvádí Veronika Bittová z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Hlasování o tom, které z nápadů roku 2020 se dočkají realizace, bude možné pouze elektronicky, a to od 1. do 15. června 2020. Pro občany, kteří nemají přístup k internetu, bude zřízeno hlasovací místo v Turistickém informačním centru na Horním náměstí