Hodně záleží na tom, zda někdo pozná muže na snímku, jenž má k případu co říci. Zda jde o samotného pachatele, nebo důležitého svědka, policie neupřesnila. Detailně však popsala, jak takový internetový zločin probíhá, přidala i varování.

Jak to probíhá

Postup je vždy stejný. Člověk si přes internetový portál Bazoš (bazos.cz) podá inzerát s nabídkou zboží. Podvodník vzápětí dotyčného kontaktuje – většinou přes aplikaci WhatsApp. Projeví zájem o koupi zboží a dohodne se na platbě přes Českou poštu.

„Následně mu zašle link ceskaposta-platba.top, který se tváří jako oficiální link České pošty. Jedná se o odkaz, kde si má prodávající vyzvednout zaplacenou cenu. Ve chvíli, kdy poškozený link otevře, je přesměrován na stránky připomínající jeho banku. Následně už přichází přihlášení a potvrzení přihlášení do internetového bankovnictví. Pachatel tím získá plný přístup do jeho bankovního účtu a zcizí peníze, které má prodávající na účtu,“ popsala průběh podvodu Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že lidé by při prodávání i nakupování věcí na internetu měli být velmi obezřetní.

Varování

„Apelujeme na občany, kteří prodávají věci přes internetové portály, neotevírejte žádné odkazy tvářící se jako vaše banka. Nechte si poslat peníze na dobírku či přímo na účet. Jakékoliv otevření odkazu, který neznáte, vám může způsobit finanční ztrátu. Kupující nikdy nepotřebuje znát číslo platební karty. Nepřihlašujte se do internetového bankovnictví na jiných stránkách, než jsou oficiální stránky banky! Jediné, co kupující potřebuje znát, je číslo účtu,“ zdůraznila Michalíková.

Popis muže z fotografie: věk 20 až 25 let, tmavé vlasy a tmavý plnovous. Muž má výrazné tetování v oblasti nad koleny levé i pravé nohy a tetování na pravé ruce. S největší pravděpodobností se jedná o cizince vystupujícího pod jménem Igor nebo Ramil Gonoshaev.

Útoků přibývá

Podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila útoků, kdy se podvodníci zaštiťují Českou poštou, přibývá. „Nejčastěji se jedná o dva způsoby podvodných jednání. Ten první je výše popsán. V druhém případě zašlou pachatelé informaci o tom, že je potřeba zaplatit uvedenou částku, aby mohla být zásilka doručena,“ uvedl Vysoudil s tím, aby lidé, kteří žádnou zásilku neočekávají, na tyto zprávy nereagovali a neposkytovali žádné údaje či dokonce neposílali peníze,“ uzavřel Vysoudil.

Veškeré falešné zprávy, které Česká pošta obdrží, zveřejňuje na svých webových stránkách jako varování. Na stejném místě jsou také rady a postupy.

Jak zástupci České pošty doplnili, oficiální webové stránky České pošty jsou pouze tyto: www.ceskaposta.cz, www.cpost.cz, www.balikovna.cz, www.postaonline.cz a www.postshop.cz.