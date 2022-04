Je vysoký 170 – 175 centimetrů, hubené postavy, má hnědé oči a středně dlouhé hnědé vlasy. Nosí brýle a je oholen. Naposledy byl spatřen 14. dubna v 6 hodin ve vlaku ze Štěpánkovic do Kravař.

„Dne 14. dubna mezi pátou a šestou hodinou ranní odešel z domu v obci Štěpánkovice. Často chodíval pěšky na procházky, a to po obci a v jejím okolí. V minulosti nebyl pohřešován. Do současné doby se do místa trvalého bydliště nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu,“ říká opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Tomáš Ondruf má na sobě černou softshellovou bundu, černé kalhoty, šedé tenisky, černou kšiltovku s bílým nápisem, tmavý batoh a černou tašku.

Jakékoli poznatky k pohřešovanému muži volejte na linku 158.