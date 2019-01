Šestnáctiletá Simona Fricová má trvalé bydliště v ostravské Hrabůvce, avšak donedávna pobývala v dětském domově ve Velkých Heralticích. Opavská policie včera informovala o jejím zmizení.

Policie pátrá po Simoně Fricové, narozené 6. ledna 2003. | Foto: Policie ČR

K tomu došlo už před koncem listopadu minulého roku. Tehdy s další chovankyní odešla na povolenou vycházku. Obě mladé ženy společně odjely do Ostravy, tam přespaly, ale zpět do Heraltic se však vrátila pouze jedna z nich. Pohřešovaná Simona Fricová se rozhodla setrvat v Ostravě o jeden den déle. Doposud ovšem do velkoheraltického dětského domova nedorazila.

„Provedené prověrky a šetření k pohřešované jsou do současné doby negativní,“ uvedl včera tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský.

Šestnáctiletá dívka je hubené postavy, měří 178 centimetrů a má středně dlouhé černé vlasy. Při odjezdu do Ostravy na sobě měla černou delší bundu, leginy a tenisky stejné barvy.

Pokud víte, kde by se Simona Fricová mohla nacházet, ozvěte se na policejní telefonní číslo 974 737 336 anebo na linku tísňového volání 158. Policii je možno kontaktovat rovněž e-mailem, a to na adrese: krpmsk.skpv.op.ook.patrani@pcr.cz.