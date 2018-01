Stopem na Balkán? Klega ukázal, jak na to

Kontroverzní hlučínský cestovatel Pavel Klega, který v Prostřeno přiotrávil další soutěžící, před nedávnem natočil třicetiminutový snímek o své cestě do Albánie.

Pavel Klega (vlevo) se stopem dostal na festival Rainbow do Albánie s kamarádem Petrem Michálkem (vpravo).Foto: archiv Pavla Klegy

Dobrodruh udivil celou republiku, když do jídla svých kolegů přidal přepuštěné máslo ghí, které obsahovalo THC, kvůli čemuž následně skončili tři hosté v nemocnici, a natáčení se poprvé v historii této soutěže amatérských kuchařů muselo přerušit.

Poté, co se znova rozeběhlo, se Pavel Klega omlouval s tím, že neví, jak je to možné. Jakmile však televize Prima odvysílala celou sérii, zveřejnil vysvětlující video. V něm se přiznal k tomu, že marihuanu do pokrmu přidal záměrně.

Osobně se vydal omluvit jednotlivým soutěžícím a doznal se na policii, která celý případ vyšetřuje. Právně se brání také Prima. Televizní společnost se cítí být poškozena a hodlá uplatnit všechny sankce proti Klegovi, jak jí to umožňuje smlouva o účinkování v Prostřeno.

Hlučínský cestovatel své jednání vysvětlil s odstupem času. „Komentáře lidí byly různé. Někteří mě pochopili, jiní naopak odsoudili. U stolu jsem nechtěl říkat pravdu. Mým cílem to bylo vyřešit mimo kamery.

Po natáčení jsem vyrazil do Albánie a měl jsem spoustu času k přemýšlení. Na cestách jsem byl měsíc a celé se mi to v hlavě rozleželo. Proto jsem se rozhodl omluvit tak, že se za každým soutěžícím osobně vypravím,“ komentoval pro naši redakci Pavel Klega.

Dobrodruh, který v minulosti chtěl objet svět stopem, si s kamarádem Petrem Michálkem hodlal pročistit hlavu na festivalu Rainbow. Ten se vloni konal v Albánii. Nedávno na svém youtube kanále o této pouti zveřejnil půlhodinový snímek s názvem Stopem do Albánie za plážovým snem, v němž mimo jiné na sebe poutal pozornost veřejnosti nošením arabského kroje, kouřil marihuanu anebo ilegálně překračoval hranice států.

„Cesta nám trvala přibližně měsíc. Odstartovala na začátku října a skončila začátkem listopadu. Jedná se o festival, na němž se shromáždí lidé z celého světa, kteří smýšlí svobodně. Na této akci se nesmí používat žádné elektrozařízení. Já jsem však jen decentně natáčel pro svůj film. Přípustná je tam také pouze vegan strava.

Zajímavostí je, že se zde setkávají návštěvníci různých národností, různého vzdělání a také sociálního postavení. Chudí lidé a vedle nich klidně bohatí podnikatelé,“ přibližoval Pavel Klega, jehož podobný osud spojuje i s jeho cestovatelským kolegou Petrem Michálkem.

„Známe se dlouho a v Hlučíně bydlíme naproti sobě. Jsme velmi blízcí přátelé. Když přišel o práci, rozhodl se žít svobodně. Naučil se žít s málem a zjišťuje, co by v životě chtěl dělat,“ uvedl dále.

Pro přesun na Balkán použili autostop. Klegův snímek tak vlastně zobrazuje i realitu stopařů: „Divák se seznámí s tím, jak to ve skutečnosti opravdu funguje. Od chvil pocitu štěstí, kdy se vám podaří někoho stopnout, až po chvíle, kdy se nikdo nezastavuje a vy si tak sáhnete na úplné dno. Tehdy energie rapidně ubývá a můžete se dostat skoro až do deprese.“