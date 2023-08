Původně nevzhledná budova onkologického pavilonu T je po rekonstrukci a dostavbě krásným objektem, který byl ve středu 23. rpna) v opavské Slezské nemocnici slavnostně otevřený. Její ředitel Karel Siebert ho představil v plné kráse hostům – krajskému hejtmanovi Janu Krkoškovi, dalším zástupcům kraje a opavskému primátorovi Tomáši Navrátilovi.

Pavilon T už září novotou. | Foto: Roman Konečný

Objekt byl staveništěm devět měsíců a za oběť mu padlo šest stromů, které nemocnice slíbila nahradit a slib dodržela. Výsledkem je pavilon s třemi ambulancemi, čtyřmi aplikačními sálky s celkem sedmi lůžky, bezbariérovým přístupem, automatickým otevíráním dveří, zázemím pro zaměstnance i pěknou venkovní úpravou. Interiér „téčka“ byl kompletně vybaven novým nábytkem a zdravotnickými přístroji, nové jsou aplikační polohovací postele i křesla. Pro plynulé odbavení pacientů bude ještě instalován elektronický vyvolávací systém. V přístavbě je umístěna čekárna pro pacienty, přijímací kancelář, odběrové místo a sociální zázemí pro pacienty. Na ni navazuje i vstupní atrium s lavičkami a zadní vchod slouží příjezdu vozů RZS. Z druhé strany budovy je postaveno parkoviště pro pacienty onkologie i přilehlé diabetologie. Budova má zateplenou fasádu a nový nátěr ve světle šedém tónu.

Původní onkologický pavilon byl posledním objektem, který nebyl v areálu Slezské nemocnice opravený a svým vzhledem i vybavením působil hodně pesimisticky. „To jsem se rozhodl řešit a jeho primářka ještě před rokem nevěřila, že se to podaří. Jsem proto rád, že rekonstrukce proběhla bez průtahů podle časového harmonogramu tak, aby zaměstnanci a onkologičtí pacienti mohli mít k dispozici moderní zázemí a lepší komfort, který si všichni zaslouží. Děkuji za získané finanční prostředky a také všem, kteří se na rekonstrukci podíleli,” uvedl ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert. „Slezská nemocnice je jednou z nejkrásnějších, které znám. Těší mne, že pavilon T má díky rekonstrukci a rozšíření nově vytvořeno tak krásné prostředí,“ připojil se opavský primátor Tomáš Navrátil.

Onkologie je místo, kam lidé přicházejí s velkými obavami. „Pro onkologické pacienty jsou samozřejmě nejdůležitější erudice, schopnosti, přístup zdravotnického personálu a přístrojové vybavení oddělení. Velmi významnou roli v náročné léčbě však hraje také prostředí. Jsem rád, že v nově zrekonstruovaném pavilonu T budou mít pacienti dostatek pohodlí a soukromí i všechno potřebné pro svou léčbu a rekonvalescenci, lékaři i zdravotní sestry zase dobré podmínky k tomu, aby mohli nemocným poskytovat špičkovou péči a psychologickou podporu,“ konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. „Charakter onemocnění se mění. V současnosti nám přibylo nemocných se slinivkou a nádory zažívacího traktu. Mluvím za naše oddělení, chorob jiných charakterů je určitě víc, ale o ně se starají další specializovaná oddělení Slezské nemocnice,“ vysvětlila situaci vrchní sestra onkologického pavilonu Monika Herudková.

„Ve své současné podobě bude nová podoba pavilonu příjemným místem pro pacienty i pro personál a to zanedbatelné není. Pacienti do něj chodí s velkými obavami. Je prostě nádherný a zdravotníci i pacienti si ho zasloužili,“ netajila spokojenost s výsledkem náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Hana Hozová. Je známo, že spokojený personál je na pacienty hodný a v nově otevřeném pavilonu T spokojený rozhodně bude. Náklady na jeho celkovou rekonstrukci se pohybovaly ve výši 36 milionů korun. Půlmilionovou dotaci na přístrojové vybavení věnoval Magistrát města Opavy a většinu peněz na rekonstrukci poskytl Moravskoslezský kraj jako zřizovatel Slezské nemocnice.

Z pohledu do historie pavilonu T vyplývá, že jeho výstavba v areálu opavské nemocnice skončila v roce 1920. Sloužil pacientům se záškrtem a měl podobu jednoduché přízemní budovy s šesti pokoji po dvou lůžkách pro muže i pro ženy, čekárnu a za ním byla dřevěná čekárna s kůlnou. Od roku 1951 byl určen pacientům s plicními chorobami a v letech 1982 až 1984 byl adaptován. Pro onkologické pacienty pak sloužil od roku 2000. Rozsáhlá rekonstrukce pavilonu T byla zahájena v listopadu loňského roku a personál byl dočasně přestěhovaný do areálu Psychiatrické nemocnice. Letos v srpnu se mohl vrátit zpátky do nových a krásně upravených prostor.