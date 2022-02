Opavská škola, přesněji řečeno jedna z tamních tříd, si k projektu vybrala Domov Bílá Opava v Rybářské ulici.

Děti svými výrobky vykouzlily úsměv na tvářích klientů Domova Bílá Opava.Zdroj: ZŠ pro tělesně postižené, Opava.

„V cílové skupině bylo 86 klientů. My jsme se však tohoto čísla nezalekli, naopak to pro nás byla výzva. Samotná realizace projektu byla rozdělena do dvou fází. Úkolem té první bylo vyrobit 86 papírových květin a doručit je spolu s přáním do Domova Bílá Opava. Z kladných ohlasů a fotografií, které jsme obdrželi, jsme měli velkou radost a povzbudilo nás to v dalším tvoření. Druhá fáze se uskutečnila v čase blížících se Vánoc. V naší školní cvičné kuchyni jsme upekli voňavé perníčky a k nim vyrobili krásná novoroční přání. I tentokrát se nám podařilo vykouzlit úsměv na tvářích babiček a dědečků. Tímto projekt dospěl do zdárného konce,“ přibližuje Jana Máchová ze ZŠ pro tělesně postižené, Opava.

Přínosem této přeshraniční spolupráce bylo, že žáci navázali kontakt s vrstevníky z podobného speciálního zařízení ze sousední země, psali si dopisy, představili si navzájem své školy a také se seznámili s jiným jazykem. „Projekt jsme rovněž využili, abychom žákům přiblížili téma stáří, úctu k němu, problém osamocení a odloučení,“ dodává Jana Máchová.