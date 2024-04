Do finále postoupily návrhy pětice českých i zahraničních týmů. Vybrány byly už loni v prosinci ze zhruba čtyř desítek účastníků. A první „živé“ zasedání komise se konalo v půlce března. Bývalý obchodní dům Breda, který už deset let zeje prázdnotou a do zakoupení městem v roce 2022 chátral, dostává novou šanci.

Stavební práce, které zastaví jeho další chátrání, jsou už v pohybu. Okna v památkově chráněné budově architekta Leopolda Bauera jsou vyměněná, před dokončením je i rekonstrukce fasády a hotovo by mělo být do června. Už dříve byla budova zcela vyčištěna, houbami napadené cenné interiérové prvky ze dřeva byly ošetřeny a uskladněny. Rekonstrukcí prošla vodovodní a kanalizační přípojka a proběhly nejnutnější opravy na střeše, která byla při každém trochu silnějším větru nebezpečná svému okolí.

Několik měsíců už probíhá architektonická soutěž, pořádaná městem ve spolupráci se zástupcem architektonické komory, kanceláří MOBA. „K Bredě máme všichni silný citový vztah. Na jednu stranu chceme tuto nádhernou budovu s bohatou historií vrátit městu, na druhou stranu musíme její budoucí využití namíchat tak, aby nebyla finančním balvanem pro další generace. Věřím, že se nám to podaří. Breda už nikdy nebude jen obchodním domem, ale může dostat nový obsah a novou funkci,“ řekl primátor Opavy a člen soutěžní poroty Tomáš Navrátil.

Původně se přihlásilo kolem čtyřiceti zájemců z Česka i ze zahraničí. Porota z nich vybrala pět postupujících, což vůbec nebylo jednoduché, protože všichni účastníci byli velice kvalitní. Vybraní předvedli své rozpracované návrhy, které porota na opavském zasedání s předkladateli prodiskutovala, okomentovala a navrhla připomínky k dopracování.

„Musely být velice citlivé, protože jsme nechtěli zasahovat do inspirativních řešení. V červnu by mělo být finální představení projektů, kdy porota vybere nejkvalitnější projekt. Průběžné výstupy zatím sdělovat nemůžeme, ale návrhy se mi hodně líbí a mám radost, jak někteří soutěžící k tomuto náročnému projektu přistupují. Skoro všichni navrhují zpřístupnit i střechu budovy, která má obrovský potenciál a bezkonkurenční výhled na město. Další věc, na které se skoro všichni shodli, je propojení staré Bredy s novějším sousedním obchodním centrem, což může pomoci oběma budovám,“ prozradil opavský primátor Navrátil. Soutěžící musí kromě architektonické stránky navrhnout i šetrnou energetiku budovy a co nejméně nákladný provoz.

Návrhy zahrnují i změny na náměstí Republiky