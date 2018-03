Zanikne dětský domov v Heralticích? Kraj analyzuje další využití areálu

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice mají problém. Je totiž možné, že budova zámku, kde sídlí, se bude v budoucnu prodávat.

Petice proti prodeji heraltického zámku byla signatářům k dispozici také na zámku Linhartovy.Foto: Deník/Fidel Kuba

Podle ředitele zmíněného školského zařízení Tomáše Širokého nejde o čerstvou záležitost. Už zhruba před třemi lety si krajský úřad, jenž je zřizovatelem, pohrával s možností prodeje. „Bylo to ještě za starého vedení kraje. Tuto otázku ovšem řeší i nové vedení. Pohybujeme se zatím v rovině úvah. Žádné stanovisko doposud nepadlo a nic definitivního není,“ komentoval právě Tomáš Široký a ještě pokračoval: „Podle kraje se měl již dříve objevit zájemce o koupi. Krajský úřad bral v úvahu také ekonomické hledisko a naplněnost nejen našeho dětského domova, ale všech domovů v kraji. Naše kapacita je osmačtyřicet míst, přičemž momentálně jich máme zaplněných čtyřicet. Číslo je ovšem pohyblivé a mění se.“

Jedním ze specifik velkoheraltického zařízení je skutečnost, že zde jsou ubytovány mladé matky s dětmi.

„Kromě nás tuto možnost na území republiky nabízejí pouze dva dětské domovy. Jeden se nachází v Moravském Krumlově, druhý je pak v Černovicích. U nás mají ideální podmínky. Nejsou v ruchu města, je jim k dispozici zámecký park a celkově v Heralticích mají klid,“ pokračoval dále Tomáš Široký.

Ve Velkých Heralticích ovšem není důležitý pouze dětský domov, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami docházejí do zámku i na střední školu, kde lze vystudovat obory zaměřené na zahradnické práce, potravinářskou výrobu a další.

„Kdyby se teoreticky zámek prodal, neskončili bychom hned. Bylo by to do dvou let. Nikdo nový už by se nepřijímal. Nic rozhodnuto zatím sice nebylo, ale v současnosti nemáme ani žádné nové informace. Nevíme, co se plánuje,“ uvedl ředitel velkoheraltického zařízení a jedním dechem doplnil: „Chci, aby škola a dětský domov fungovaly dále. Kdyby se to zrušilo, děti by se musely odeslat do jiných domovů, kde by bylo volné místo, což je velká škoda. Heraltický zámek jim totiž nabízí opravdu ideální podmínky.“

Deník se s dotazy ohledně budoucnosti zámeckého areálu obrátil i na krajský úřad. Také odsud přišla odpověď, z níž vyplývá, že k žádné definitivě doposud nedošlo. „V současné době kraj analyzuje další využití areálu. Konečné rozhodnutí o jeho budoucnosti včetně školy a dětského domova zatím nepadlo,“ poznamenala Miroslava Chlebounová z oddělení komunikace a strategického marketingu při odboru kanceláře hejtmana kraje.

Osud zámku ve Velkých Heralticích není lhostejný ani dalším zařízením. A to třeba i v Opavě. Například v Mateřské škole Havlíčkova lze podepsat petici na jeho podporu. „Pravidelně tam nejen naše školka jezdí na Dětský den. Vždy je o nás skvěle postaráno. Studenti z tamního zahradnického oboru nám pomáhají na naší zahradě a při dalších projektech. Heraltické školské zařízení jsme proto touto podpisovou akci chtěli podpořit,“ vysvětlovala ředitelka MŠ Havlíčkova Ludmila Knoppová.