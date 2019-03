Během měsíce najezdí Petr Badaj se svou sanitkou něco okolo tří tisíc kilometrů, a to po celé republice. „Práce mě baví, nebudu lhát, když řeknu, že je mým koníčkem,“ pousmál se čtyřicetiletý řidič, který je také velkým fanouškem Slezského FC Opava.

Petr Badaj (vlevo) na fotbale v Olomouci. | Foto: archiv Petra Badaje

Klubu z Městských sadů fandí už od roku 1994. „Fotbal je mou láskou, srdeční záležitostí. Patří jasně do mého života. Ta atmosféra plného stadionu vás úplně pohltí,“ říká hrdě Petr Badaj. Sám má ke sportu blízko, aktivně ho sám dělal, jako brankář SHC Opava to dotáhl až do hokejbalové extraligy.