V úterý přijede do Moravskoslezského kraje na dvoudenní návštěvu Petr Pavel. Do kraje zamíří poprvé jako hlava státu.

Prezident Petr Pavel s chotí. | Foto: Profimedia

Nový prezident nejprve navštíví krajskou metropoli Ostravu. Před polednem přivítá prezidenta hejtman kraje Ivo Vondrák na krajském úřadě. Na 14. hodinou se prezident přesune do Frýdku-Místku, kde v tělocvičně Gymnázia Petra Bezruče bude besedovat se studenty. Poté zamíří do automobilky Hyundai v Nošovicích.

Návštěvy Moravskoslezského kraje se zúčastní také první dáma Eva Pavlová, která se však po oficialitách na krajském úřadě od týmu okolo prezidenta odpojí a naplánovanou má návštěvu Domova pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě.

Po návratu do Ostravy si prezident s doprovodem v odpoledních hodinách prohlédne nový kampus Ostravské univerzity na Černé louce a po 18. hodině jej na magistrátu přivítá primátor Ostravy Tomáš Macura. Stejně jako hejtman Ivo Vondrák je Pavlův podporovatel a oba veřejně deklarovali, že jej budou volit. Za to sklidili kritiku v řadách hnutí ANO a oba toto hnutí následně opustili.

Jak řekl prezident v podcastu Deníku, který s ním v pondělí natočila redaktorka Kateřina Perknerová, setkání s hejtmanem a ostravským primátorem, kteří jej veřejně podpořili v prezidentské volbě, není žádný skrytý politický vzkaz. „S oběma politiky jsem se setkal už v minulosti a nenazval by je odpadlíky. Například primátor Tomáš Macura byl vždy vnímám jako rebel, ale pro mě je rozhodující, že se v Ostravě těší popularitě a respektu jak u svých spolustraníků, tak u opozičních politiků. Cením si na něm to, že je to člověk s vlastním názorem,“ řekl v podcastu Pavel.

Do dolu i na zámek

Jediné oficiální setkání s veřejností, které má nový prezident na programu, se uskuteční od půl osmé večer v multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích.

Druhý den návštěvy Moravskoslezského kraje se prezidentský pár přesune na Karvinsko, kde v 8 ráno sfárá Petr Pavel do Dolu Darkov. Setkání s tamními zaměstnanci má na programu v půl jedenácté a v poledne se na Zámku Fryštát setká s primátorem Karviné Janem Wolfem a poté s místními lidmi činnými v oblasti kultury a sportu. Budou mezi nimi například členové symfonického orchestru Májovák, prezident Pěveckého sboru Permoník, zástupce Iniciativy Dokořán, pracovníci městských kulturních a společenských organizací, a podobně.

Proč po krajské metropoli zamíří prezident právě do Karviné? „Celý Moravskoslezský kraj se potýká s řadou problémů a já tam jedu proto, abych o problémech slyšel z první ruky. V Karviné se chci bavit nejen s primátorem, ale i s lidmi o tom, jaké problémy je tíží, jakým způsobem si myslí, že jsou řešeny z pohledu vlády a jak by, podle nich, bylo možné je řešit jinak. No a s těmi poznatky pak chci dál pracovat,“ vysvětlil Petr Pavel.