O šest let později se k nim přidaly důstojnické byty, dnešní bytové domy. Celý areál, který sloužil protivzdušné obraně Hlučínska, je rozdělen do tří částí (A, B, C) a obec nyní hledá jeho další smysluplné využití.

Pane starosto, my jsme spolu o kasárnách hovořili už před několika lety. Tehdy vznikal projekt na jejich rekultivaci, vyjadřovali se také občané. Co je v této věci nového?

Revitalizace vojenských kasáren je jedním ze strategických projektů, které připravujeme už delší dobu. Je to časově i finančně velmi náročná akce. Ne na dva nebo tři roky, ale troufám si tvrdit, že možná i na deset, patnáct let. Pořád to řešíme a nevzdáváme se. Nyní se nám směle daří komunikovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Protože součástí kasáren jsou staré garáže, které jsou umístěny v brownfieldu pro podnikatelské využití. Máme možnost získat až 51 milionů na revitalizaci. S tím souvisí i to, že Ministerstvem pro místní rozvoj nám byla schválena investice 2 milionů korun na případovou studii, která se bude týkat celé lokality kasáren.

Bývalá vojenská kasárna.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Pojďme si tedy přiblížit jednotlivé lokality. V části „C“, ve které je nyní příroda, probíhá farmový chov muflonů a daňků, je to tak?

Ano, máme to tak z důvodu toho, aby areál jen tak nechátral a byl využit. Proto nyní farmový chov zvěře. Avšak v části „C“ se chystáme vybudovat muzeum studené války. To je vlastně to stěžejní, proč by se revitalizace celého areálu měla dělat. Nejedná se o klasické vitrínové muzeum, avšak o interaktivní podání a přiblížení doby v rozmezí let 1947-1991, kdy panovalo politické i vojenské napětí mezi komunistickými státy a „západním světem“. Rovněž by byly na toto téma vytvořeny edukativní programy pro školy, které by mohly propojit vzdělání s výletem do přírody. Takto by byla využita část z cca 10 ha pozemku, na kterém by dále měly vzniknout dětská hřiště, lanové centrum, bikrosová dráha, místo pro piknik a camping, hřiště na pétanque, zážitkový pobyt v bývalé vojenské base, mini zoo s domácími zvířaty, školní zahrada pro výpěstky, rozhledna, amfiteátr pro divadelní nebo hudební produkce a jiné. V neposlední řadě je cílem obce vybudovat i prostranství se zázemím, kde by se konaly velké kulturní akce jako např. Dny obce, gastro festivaly, dožínky a jiné.

Dále máme část „B“, kde jsou staré garáže a bývalé ubikace pro vojáky. V současnosti se tento prostor používá pro podnikatelské aktivity, jak jste již zmiňoval…

Na revitalizaci vojenských garáží je možnost získat finance z MPO a opět by zde fungovala podnikatelská činnost. Jednou z variant je vznik restaurace s minipivovárkem, a to i s výhledem do budoucna, kdy se celý areál bude postupně transformovat do výše uvedených záměrů. Předpoklad je, že pokud si lidé najdou cestu do Služovic do tzv. „Céčka“, bude zapotřebí i těmto poskytnout občerstvení a kupříkladu k tomu může být využito i regionálních produktů. V rámci areálu „B“ máme dále záměr vybudovat nové školní zázemí vč. multifunkčního hřiště.n. V současnosti je škola umístěna kde?Jednu učebnu máme ve vrchním patře na obecním úřadě, druhou v přízemí. Další je přes ulici v budově mateřské školy. Tento stav samozřejmě není vyhovující, a to i s ohledem na výtky, které nám byly sděleny ze strany školní inspekce. I proto jsme se rozhodli pro nové školní zázemí.

Tady prý byly na stole tři varianty, že?

Ano, tou první bylo postavení nové školy (absence vhodného pozemku), druhou přebudování staré školy a třetí přebudování kasáren. Zvítězila varianta C, tedy kasárna. Momentálně už se pracuje na projektové dokumentaci na přestavbě dvou budov, kde by se škola i se zázemím nacházela. Je tam dále i možnost vzniku multifunkčního hřiště i tělocvičny. Projektová dokumentace má být hotová do konce roku a pokud půjde vše hladce, budeme se poté soustředit na shromažďování peněz na samotnou realizaci. I se zázemím by se cena měla pohybovat kolem 36 milionů korun. Snad budeme úspěšní se žádostí o dotaci. V současné době navštěvuje naši ZŠ jednatřicet žáků. Tendence růstu tady je a protože dalším z chystaných projektů je i příprava nových stavebních míst v obci, dá se předpokládat, že se budeme dále rozrůstat a tím pádem do školky i školy bude docházet více dětí.

Zpět ke kasárnám. Ještě existuje oblast „A“, což jsou bývalé důstojnické domy. Jak to s ní vypadá nyní?

Tam jsou obecní byty. Ale ty chceme prodat, protože bohužel nejsme schopni osmadvacet bytů ve čtyřech bytových domech obsloužit a postupně rekonstruovat, a to i s ohledem na aktuální výši nájmu, který je u převážné většiny nájemců 24,-Kč/m2. Nejsme schopni se na navýšení se všemi současnými nájemci rozumně dohodnout. Z 24,-Kč opravdu nenašetříme na případné opravy a rekonstrukce. Rovněž získat peníze na jejich revitalizaci z dotačních programů je dosti krkolomné. Bude pro nás tedy snadnější je prodat a mít tak peníze například pro zmíněnou základní školu nebo pro novou splaškovou kanalizaci včetně čistírny odpadních vod.

Cyklostezka na místní část Vrbku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Pane starosto, jaké další projekty se ještě ve Služovicích připravují nebo už jsou hotovy?

Ve sportovním areálu připravujeme opravu kabin a samotného prostranství. Konečně se také podařilo zajistit nové hasičské dopravní auto pro naši jednotku dobrovolných hasičů. V místní části Vrbka jsme vybudovali dětské hřiště, které je hojně navštěvováno, i díky workoutovým prvkům. Rovněž jsme propojili Služovice s místní části Vrbka novou cyklostezkou. Takovým naším škraloupem ve Vrbce je ale budova bývalého obchodu Jednota. Mělo by zde vzniknout „multifunkční centrum“ pro Vrbku, chcete-li společenská místnost nebo společenský dům. Mohly by se tam konat různé oslavy, zasedání zastupitelstva, přes zimu by se zde mohli připravovat místní hasiči, probíhaly by zde třeba i lekce jógy, kterou nyní dámy cvičí ve zbrojnici, což není úplně vhodné a pohodlné. Avšak musí se sehnat peníze na opravu, projektová cena je asi šest milionů korun. Podávali jsme si žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, ale ta nevyšla, nicméně budeme se snažit dále. Rádi bychom také opravili mysliveckou chatu, která je již v nevyhovujícím technickém stavu a je hojně využívána pro různé akce, od dubna do září máme víkendy plné. Aktuálně řešíme implementaci bifázického defibrilátoru s podporou masáže srdce, který bude umístěn na budově OÚ.

Co vás ve Služovicích trápí?

Dovolím si odpověď nevztahovat jen na Služovice, ale pojmu to všeobecně. Již delší dobu vnímám, že se pořád více upínáme na to, co nemáme, co nám chybí, co nám nejde, čeho se bojíme, místo toho abychom se drželi té spousty skvělých věcí, co dělat můžeme, užívali si všeho dobrého, co máme a co je kolem nás a drželi se lidí, se kterými nám je báječně. Hledáme a šťouráme se neustále v „uměle vytvořených problémech“, místo toho abychom hledali společně řešení oněch důležitých věcí, které například trápí naši rodinu. Máme potřebu se vyjadřovat ke všemu, i k tomu, čemu nerozumíme a co bychom sami v životě neokusili nebo dělat nechtěli. Vyhraňujeme si na vše „jasné názory“! V každém sporu se potřebujeme přidat na něčí stranu a za tu máme potřebu bojovat. Mnohdy nás však ani nenapadne, že obě ty strany mohou být úplně mimo. Rozvíjíme v sobě nenávist a strach z věcí, které stejně neovlivníme. Věříme populistům, kteří ten náš strach umí šikovně nasměrovat a využívat ve svůj prospěch. V podstatě i na ty populisty neustále nasazujeme, čímž je de facto taky podporujeme, neboť jim dáváme pozornost, o kterou jim vlastně jde. Měli bychom je ignorovat a více vnímat a podporovat ty fajn lidi, kteří nejsou tolik vidět a slyšet! Umějme uznat svou chybu, a umějme se za ní omluvit. Nechtějme se zalíbit všem, nikdo nikdy toho nedosáhne. Říct si o pomoc je zdravé a nejedná se o slabost! A co je nejdůležitější, mysleme prosím pozitivně. Když vám někdo řekne: „Žijeme jen jednou“, odpovězte: „Ne,…. jednou pouze umřeme. My žijeme každý den“!

Co vás osobně na „starostování“ baví?

Určitě to, že nejde o stereotypní práci. Rozšíří se vám obzory, možnosti spolupráce, poznáte svět, nové lidi. Navíc je to obrovská škola psychologie, kterou tak jak sám život píše, nikdo nenapasuje do odborných knižních publikací a skriptů.

Co byste Služovicím popřál do budoucna?

Přeji Služovicím, aby vždy měli starostu, který pro ně bude žít a dýchat. A také spokojené občany, aby o Služovicích vždy hovořili jako o své rodné obci, na kterou jsou patřičně hrdí.