Někteří epidemiologové letos dovolené v zahraničí nedoporučují a radí lidem, aby zůstali v České republice. Vaše agentura rovněž zahraniční zájezdy nabízí, proto mě zajímá, jak na tyto zprávy nahlížíte ze své profese?

Nejen vláda České republiky vybízí Čechy, aby plánovali dovolenou v Česku a podpořili tím místní firmy a pracovníky v cestovním ruchu. Což považuji za rozumné. Je však jasné, že Česká republika není nafukovací. Spousta hotelů, penzionů či kempů eviduje rezervace již z minulého roku a počet volných kapacit je omezený. Na druhou stranu jsou zde cestovní kanceláře, které mají kapacity nasmlouvané dopředu, a proto mohou klientům nabídnout volný termín, který už hotel nebo penzion uvádí jako obsazený. Dle aktuálních informací jsou dostupné stovky lokalit a ubytovacích kapacit v nich. Z mého pohledu však dovolená v Česku není alternativou dovolené u moře.

Pokud už se tedy lidé letos rozhodnou, že se vydají do zahraničí, co byste jim poradila?

Pro výběr místa dovolené je důležitý dostatek podrobných informací z dané destinace. Doporučuji sledovat situaci s koronavirem v místě pobytu, ale také se seznámit s konkrétními omezeními a opatřeními. Například turecké hotely se připravují na provoz bez all inclusive. Jídlo a pití bude servírovat obsluha, švédské stoly nebudou k dispozici. Tato opatření se mohou postupně uvolňovat. Pokud lidé zvažují dovolenou v zahraničí a nákup realizují v cestovní kanceláři (CK) nebo cestovní agentuře (CA), mohou se se svými dotazy na ně obrátit. Dalo se očekávat, že země, které jsou závislé na příjmech z cestovního ruchu, budou mít zájem hranice otevřít a zpřístupnit zemi turistům. Uvolnění hraničního režimu v České republice je prozatím plánováno na 13. červen.

Pojďme nyní konkrétně k Vaší cestovní agentuře. Jak ji koronavirus poznamenal?

Poslední zahraniční zájezd jsme prodali asi v půlce března. Od té doby evidujeme stop stav v jejich prodeji a řešili jsme storno ze strany klientů kvůli obav ze šířícího se koronaviru, například šlo o dubnové pobyty v oblíbeném Egyptě. Někteří klienti zájezd nestornovali a čekali do poslední chvíle. CK již nyní mohou podle nové legislativy vystavit za nerealizovaný zájezd takzvaný lex voucher. Je tam však několik výjimek a někteří klienti mají nárok na 100 procentní částku zpět.

V některých případech dodnes jednáme s CK o vrácení peněz za nerealizovaný zájezd. Další prodané a neuskutečněné zájezdy se měly konat třeba ve Vietnamu nebo v Maroku.

Nabízíte svým klientům například možnost posunutí zájezdu i na příští rok?

Je třeba rozlišit posunutí termínu dovolené či převedení již uhrazených prostředků na voucher a ten využít později. Klienti o posunutí termínu třeba z června na září zájem neměli.

A co se zmíněných voucherů týká?

Některé CK nabídly vouchery s možností je uplatnit až v roce 2021 a tím si rezervovat dovolenou třeba až na sezonu 2022. Což pro mnohé klienty znamenalo úlevu. Nemuseli se rychle rozhodnout a asi dvě třetiny klientů naší CA PETRAVEL na voucher kývlo. Mohou jej použít v rámci jeho platnosti pro nákup nové dovolené dle svého výběru. Nejčastěji se jednalo o zájezdy do Turecka, Řecka, Bulharska, Chorvatska a na Kapverdy. S voucherem si mohou zvolit destinaci, hotel, termín a podobně.

A je to podle Vás výhodné?

Ano, z mého pohledu je to velmi dobré a fér řešení.

Zmínila jste, že dvě třetiny klientů s voucherem souhlasilo. A co ti zbývající?

Ti čekají, jak se bude situace vyvíjet. Koupili dovolenou s termínem realizace v srpnu a později, například do Řecka, Turecka, Albánie či Maďarska. Nemusí se zatím rozhodovat pro voucher či zda od smlouvy o zájezd odstoupí a zaplatí stornopoplatek. Některým se líbí představa poloprázdných pláží a hotelů a rádi by letošní naplánovanou dovolenou u moře absolvovali.

Přicházejí k Vám lidé teď, v době uvolňování opatření, aby si zájezd koupili?

Ano. Zajímají se a kupují pobyty v České republice, poptávají dovolenou v Chorvatsku. Hranice se začaly otevírat až nyní, takže očekávám, že vlna zájmu o zahraniční dovolenou teprve přijde. Bude to záviset na výše zmíněných opatřeních v hotelech či na plážích i například na tom, zda bude možné si půjčit auto a motorku a volně se v destinaci pohybovat.

Myslíte si, že koronavirová pandemie do budoucna změní cestovatelské návyky Čechů?

Upřímně si to nemyslím. Cestovat se bude. Po Česku i do zahraničí. Někteří možná odloží dovolenou na příští rok. Pár jedinců vyššího věku možná přehodnotí své plány a podle aktuální situace změní destinaci. V minulosti už tady byly různé důvody, kvůli kterým by se dalo očekávat omezení cestování. Vždy se vše vrátilo do starých kolejí a život lidí k normálu. Naopak v posledních letech se cestuje čím dál více. Je to levnější, dostupnější a máme k dispozici nové technologie jako GPS, mapy, navigace, předpovědi počasí, letadla pro překonávání velkých vzdáleností, různé online překladače a další vymoženosti moderní doby. Cestování je jako vzdělávání. Ti, kteří se už za hranice vydali a poznali, jak to chodí jinde, chtějí své obzory rozšiřovat a cestovat zas a znovu.