Pivní nadšenci si přijdou na své. Koná se totiž Opavská dvanáctka

POZVÁNKA, SEZNAM ZAPOJENÝCH PODNIKŮ/ Ve vybraných podnicích se v pátek 8. června uskuteční nevšední akce s názvem Opavská dvanáctka. Návštěvníci budou hodnotit pivo.

Tato akce se v určitých obrysech podobá vinné nebo burčákové stezce, které ve slezské metropoli s velkým úspěchem v minulých letech probíhaly. Tentokrát se ovšem klade důraz na pivo. „S nápadem přišli studenti Slezské univerzity. Letos uplyne sto let od vzniku Československa a napadla je tato symbolika. Když takové výročí, tak udělat něco v souvislosti s českým národním nápojem,“ komentoval pedagog Slezské univerzity, vedoucí Gastrocentra Opava a hlavní organizátor celé akce Alexandr Burda.



A v čem Opavská dvanáctka vlastně spočívá? O nadcházejícím pátku se uskuteční od 15 do 22 hodin. Ve dvanácti restauračních zařízeních na území Opavy se bude čepovat pivo, které návštěvníci zhodnotí na degustačním listu. Ten si mohou vyzvednout v každém ze zapojených podniků. Kromě samotné chuti se bude přihlížet třeba i k tomu, jak dobře bylo pivo načepováno.

„Čepovat se bude do třetinek, což znamená, že k dostání budou malá piva. Tímto se omlouvám všem restauratérům, na které se nedostalo. Není to tím, že bychom je nechtěli zařadit, ale počet musel být omezem, soustředili jsme se navíc na podniky, které mají v nabídce regionální pivo. A skutečně téměř všechny nabízejí produkty, jak se říká, z okolí komína,“ pokračoval Alexandr Burda.



Aby byly vaše degustační listy uznány jako platné, musíte je přinést do Rybářského domečku v areálu budovy Slezské univerzity v Hauerově ulici, a to do páteční 23. hodiny. Později proběhne losování a vítěz se může těšit na zajímavou pivní cenu. „V Hauerově ulici budou během pátku probíhat také přednášky na téma pivo. Tento nápoj budeme rozebírat například z historického, sociologického a řady dalších úhlů,“ zakončil vedoucí Gastrocentra Opava.

Zapojené podnikyKvět lotosu (Hrnčířská ulice, pivo: Nachmelená opice)

Café Evžen (Beethovena ulice, pivo: Svijanský rytíř)

U Labužníka (Hrnčířská ulice, pivo: Rubín)

U Dvou dobráků (Dolní náměstí, pivo: Maynard, polotmavý ležák)

Piccolo (Olomoucká ulice, pivo: Klášter

Hasič pub III (Olomoucká ulice, pivo: Hasič)

Myslivna (Masarykova ulice, pivo: Mušketýr)

Pivotéka U Křížů (Hrnčířská ulice, pivo: Rohan)

Zlatý kříž (Krnovská ulice, pivo: Ostravar)

U Přemka (Solná ulice, pivo: Budvar)

Nová Sladovna (ulice U Fortny, pivo: Korbel)

Rybářský domeček (Hauerova ulice, pivo: Poutník)