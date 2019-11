Na cestující opavskou městskou hromadnou dopravu letos čekalo hned několik změn. Tou první byla od začátku května možnost koupit si lístek prostřednictvím mobilní aplikace Opavská jízdenka. Po dobu čtyř měsíců zde navíc běžela sleva na jízdném ve výši pěti korun, čehož využila řada lidí. V současné době už lístek zakoupený přes zmíněnou aplikaci stojí 15 korun, tedy stejně jako jízdné koupené v hotovosti.

„U Opavské jízdenky byl velký nárůst první měsíce v době, kdy fungovala pětikorunová sleva, tu poskytovala společnost Mastercard. Poté se ale cena stala normální a počet odbavených cestujících jde dolů. Plánujeme proto jízdenku přes aplikaci zlevnit a dáme ji na cenu bankovních karet, tedy 13 korun,“ říká ředitel Městského dopravního podniku Opava (MDPO) Pavel Gebauer.

Kartou i v autobuse

Zatímco u mobilní aplikace se čísla snižují, u platebních karet jdou nahoru. Kreditkou lze zatím platit jen v trolejbusech, a to od 1. července. Tehdy se „na kartu“ svezlo sedm tisíc lidí, v srpnu to bylo deset tisíc a v září pak třináct tisíc lidí. V polovině příští roku s příchodem nového odbavovacího systému, na který nyní MDPO připravuje výběrové řízení, už bude platba kartou možná nejen v trolejbusech, ale i ve všech autobusech.

Jak to bude s mincemi?

Klesá také počet klidí, kteří si lístek kupují ve vozech za hotové. Původní plán byl takový, že mince zmizí úplně, ve městě měly na frekventovaných zastávkách vyrůst prodejní automaty, kde by si cestující mohli jízdenku koupit. Jenže to se neuskuteční.

„Zpočátku jsme nad tím uvažovali, ale pak jsme dostali cenové nabídky výrobců a řekli si, že do automatů nebudeme investovat miliony. Očekáváme, že hotovost bude dál klesat, dnes má bankovní kartu téměř každý. Nyní řešíme, a dali jsme to i jako anketu mezi zaměstnance, jestli by mohl fungovat třeba prodej přímo u řidiče,“ přibližuje.

Řidič by nevracel zpět a nerozměňoval, cestující bude muset mít nachystánu hotovost. Cena takovéhoto jízdného by pak měla být dražší než ostatní druhy jízdného.