Městské koupaliště v Opavě přivítá první návštěvníky v neděli 16. června a provoz tradičně ukončí s posledním dnem prázdnin. Otevřeno bude denně od 9 do 19 hodin.

„Základní vstupné je stejné jako loni, tedy 60 korun. Dále nově nabízíme dětské vstupné za 40 korun a zlevněné odpolední od 16. hodiny. V ceně jsou zahrnuty tobogány zdarma a nezanedbatelná je také přihřívaná voda v bazénu pomocí tepelných čerpadel. Dále je součástí vstupného i možnost osprchovat se teplou vodou, v omezeném počtu jsou k dispozici dřevěná lehátka,“ říká Martin Girášek, provozně-technický náměstek opavských technických služeb, které mají chod plovárny na starosti.

Návštěvníci mohou dále využít dvou hřišť na plážový volejbal, na děti čekají nafukovací atrakce, trampolína, vodní fotbálek, samozřejmostí už je i pokrytí koupaliště signálem wifi. V areálu se nachází i minigolf, který už je otevřen. O letních prázdninách si mohou lidé zahrát i večer od 20 do 22 hodin.

„Nyní probíhají na koupališti přípravné údržbové práce jako nátěr dna tobogánových bazénků, čištění, desinfekce, chystají se travnaté plochy,“ přibližuje aktuální dění na opavské plovárně Martin Girášek.

Koupaliště ve Vítkově, které v roce 2017 a 2018 prošlo generální rekonstrukcí, zahájí sezonu v sobotu 15. června. Otevřeno bude vždy od 10 do 19 hodin, dospělí zaplatí 50 korun, zlevněné vstupné činí 25 korun.

Už v průběhu tohoto týdne by mělo začít fungovat koupaliště v Hradci nad Moravicí, zavítat sem lidé mohou denně od 9 do 19 hodin, vstup pro dospělou osobu činí 50 korun, pro dítě do 15 let 30 korun, levnější jsou i vstupy po 16. hodině.

Plovárna se nachází také v Bolaticích, její otevření by se mělo podobně jako v minulých letech uskutečnit během června.