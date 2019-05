Odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové, přijetí sedmi pojistek pro nezávislost justice, účast premiéra Andreje Babiše v televizním duelu, kde má obhájit své kroky. Pokud tak neučiní, pak má podat demisi. To jsou požadavky iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

Právě tato skupina pořádá v Praze demonstrace, pod její záštitou se k ní přidávají i ostatní města a obce v České republice. Další protesty byly svolány na dnešek. Po minulém úterku, kdy se na Václavském náměstí sešlo odhadem 60 tisíc nespokojených lidí, se demonstrace měly soustředit mimo hlavní město.

Podle „milionu chvilek“ se do akce zapojilo více než 240 obcí a mělo by tak jít o největší celorepublikovou vlnu protestů od roku 1989.

V Opavě už počtvrté

Jedním takovým místem se stala už počtvrté i Opava. První demonstrace za nezávislost justice se tady konala koncem dubna, protesty zde běží pod taktovkou organizátorského tria ve složení Milan Freiberg, Jakub Janeček a Milena Stoklasová. V centru na Horním náměstí se v úterý v 18 hodin sešly přibližně dvě stovky lidí.

„Jsem rád, že má číslo vzestupnou tendenci. Na tuto v pořadí čtvrtou akci dorazilo zatím nejvíce občanů,“ říkal Milan Freiberg. Nejdříve si přítomní poslechli důvody, proč se vlastně demonstrace nejen v Opavě konají.

Atmosféru před Slezským divadlem zpříjemnil několika vsuvkami také hudební doprovod v podobě Milana Kratochvíla a Jardy Nováčka. Zároveň se podepisovala i petice za odstoupení Andreje Babiše z funkce premiéra a rozdávaly se informativní letáky.

Opoziční štrúdl

Nechybělo ani drobné sladké občerstvení. „Je to takový protipól. Babiš nabízí koblihy, my opoziční štrúdl,“ přiblížili organizátoři. Následně se ke slovu dostali i samotní občané, kteří mohli vyjádřit svůj názor. Mezi nimi byl například trenér opavských basketbalistů Petr Czudek. „Choďte k volbám, je to důležité,“ vzkázal přítomným.

Na důležitost voleb upozornil i další z příchozích. „Měli bychom se však zamyslet nad počtem stran a hnutí u nás. Kdybychom se proti Andreji Babišovi spojili, máme větší šanci,“ mínil.

Další vlna protestů je naplánována na úterý 4. června, k účasti na nich vybízeli i pořadatelé demonstrace v Opavě. Tentokrát se uskuteční opět v Praze na Václavském náměstí v 18.30 hodin.