Dopravě zejména v přetížených Kateřinkách by se už brzy mělo citelně ulevit. V úterý 8. října se totiž slavnostně otevře dlouho očekávaný severní obchvat, tedy přesněji řečeno jeho východní část.

Jedná se o 1,63 kilometru dlouhý úsek, který povede od nového rondelu mezi Opavou a Malými Hošticemi a před Stříbrným jezerem se napojí na takzvanou Prodlouženou Rolnickou.

Zprovoznění nové cesty bylo původně naplánováno až příští rok na jaře, nakonec se ale vše stihlo dřív. Součástí obchvatu budou dvě protihlukové stěny vysoké čtyři metry a o celkové délce 866 metrů, další je navržena na Prodloužené Mostní, ta by měla být rovněž vysoká čtyři metry, dlouhá pak 175 metrů.

Na obchvatu se nachází dohromady sedm mostů, které měří 264 metrů. Stavba vyšla Ředitelství silnic a dálnic téměř na 408 milionů korun bez DPH.

Léta čekání

Nutno konstatovat, že od samotné vize na realizaci obchvatu až po jeho dokončení uteklo v řece opravdu mnoho vody. Územní rozhodnutí byla vydáno už v srpnu 2007. Exministr dopravy Vít Bárta pak ale proces zahájení stavby zabrzdil.

Na přípravě projektu se významně podílelo i město Opava, které v roce 2009 ze své kasy poskytlo 30 milionů na výkupy pozemků, díky čemuž se minimalizovala vyvlastňovací řízení. Stavební povolení získala východní část severního obchvatu v lednu 2011.

Jenže pak přišla na scénu takzvaná EIA, v rámci které se posuzoval vliv stavby na životní prostředí a na malou část úseku se muselo vydávat úplně nové rozhodnutí. V březnu 2017 se mohlo konečně poprvé kopnout do země.

Tendr na západní část ještě letos?

Na východní část bude v budoucnu navazovat západní část obchvatu. „S jeho otevřením nastane další a zásadnější úleva. Na jeho zprovoznění si však ještě budeme muset pár let počkat. Jsem však optimista a věřím, že to půjde rychleji a příští rok na jaře by se mohlo začít stavět,“ míní náměstek primátora Michal Jedlička.

Vše ale závisí hlavně na státním rozpočtu, o kterém se jedná. Celý projekt západní části obchvatu už je připraven k realizaci, jednoduše řečeno zbývá jen vysoutěžit, zaplatit a začít stavět. Toto už je ale úkol státu, respektive Ředitelství silnic a dálnic.