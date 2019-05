Říká se, že Opava je rájem zahrádkářů. Jenže bohužel nabídka za poptávkou značně pokulhává a sehnat volnou městskou zahrádku není ve slezské metropoli snadná záležitost. Opavan Tomáš Chodura hledá tu pravou více než dva roky.

„Bydlíme v bytě, tak bychom chtěli mít místo, kde si budeme moci po práci odpočinout. Mám ale nějaké požadavky. Chci zahradní chatku, zavedenou pitnou vodu a elektřinu. Nabídku, která by odpovídala mým představám jsem ještě nezaznamenal a když se jim blížila, tak byla zahrádka během pár dnů prodaná,“ míní Chodura a dodává, že se minulý rok i zapsal do dotazníku pro uchazeče o zahrádku v plánované zahrádkářské kolonii na svaté Anně.

Zde by mělo vzniknout až 300 zahrádek. „Momentálně probíhá v dané lokalitě hydrologický výzkum, aby se zjistilo, jak je to s dostupností vody, bez ní se zahrádkáři neobejdou,“ uvedl náměstek primátora Michal Jedlička s tím, že v projektu, který vznikl za bývalého vedení města, určitě pokračovat budou.

Velký zájem registrují ve všech koloniích, což potvrdila i správkyně osady v Zahradní ulici, Ludmila Němčíková. „Co vím, tak se zájemci hlásí na svazu pořád, když se náhodou nějaká zahrádka uvolní, je hned pryč,“ konstatovala Ludmila Němčíková, která má svou zahrádku již dlouhých 50 let.

Realitní makléř Jiří Spívala, který pomohl zprostředkovat prodej zahrádky již nesčetněkrát, souhlasí.

„Především na jaře, když se začne příroda probouzet to lidi táhne ven, chtějí někde v klidu relaxovat. O městské je největší zájem, protože jsou v dnešní době finančně poměrně dobře dostupné. Ale hned prodané jsou i ty v osobním vlastnictví,“ sdělil s tím, že mezi nejčastějšími zájemci jsou hlavně mladé rodiny s malými dětmi nebo lidé, kteří mají pár let do důchodu.