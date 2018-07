Po vodácích v Čechách teď ostrouhají i ti na Moravici. Důvod? Sucho

Jeden z nejoblíbenějších a hojně navštěvovaných sjezdů Moravice, maškarní, zrušilo Povodí Odry (POD) kvůli suchu. Podle vodáků ale situace není tak horká a rozhodnutí chtějí ještě zvrátit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Petr Widenka

Nejen vodáci z opavského okresu, ale i z jiných částí kraje a dokonce i ze zahraničí každoročně míří sjíždět Moravici. Nyní však mají s kocháním se malebnou přírodou a romantickými zákoutími řeky utrum.

Minimálně to platí pro víkend 28. a 29. července. Tento termín měli vodáci zvýrazněn ve svých kalendářích jako letní kanoistický maškarní sjezd, který patří k těm nejvyhledávanějším.

A tak zatímco ještě před měsícem si mohli mnout ruce, že sucho se na rozdíl od některých českých řek Moravici vyhýbá, nyní se karta obrací.

Vodáci splakali nad výdělkem například i v roce 2016, kdy se neuskutečnily hned tři ze šesti sjezdů kvůli opravám hráze Kružberka. Ve stejném duchu se neslo i loňské otevírání řeky.





Vodáci: měl by se více zapojit kraj

Větší zainteresovanost kraje je podle Adama Šindlera ze spolku Campanula vodáci, který sjezdy Moravice pořádá, na místě.

„Ještě se budeme snažit rozhodnutí povodí změnit. Ale mělo by se to řešit na vyšších úrovních, vodácké stezky by podobně jako ty cyklo měly spadat pod kraj. Budeme v této věci vést jednání. Řeka totiž slouží i turistům. Povodí o termínu vědělo dopředu, Kružberk sice úplně plný není, ale Harta je skoro na 99 procentech, mohli do Kružberku upustit,“ míní Šindler.

Povodí si však stojí za svým a nehodlá ze svého verdiktu slevit.

„Rozhodnutí je konečné, bylo učiněno dle aktuálních velmi nízkých průtoků, které neovlivnily ani srážky v minulém týdnu. Prvotním úkolem POD je zajištění dodávek vody pro obyvatelstvo a průmysl,“ argumentuje mluvčí POD Šárka Vlčková.

Malou náplastí pro zapálené vodáky je zpráva, že pokud nepustí POD vodu na Moravici, chtějí vodáci v maškarách splout ve stejném termínu alespoň Opavu.

Spolu s maškarním sjezdem mělo paralelně 28. července proběhnout i jiné splutí řeky, organizované už 14 let Michaelem Ratajem. Jde o sjezd na nafukovacích lehátkách a gumových duších z Branky směrem do Opavy.

„Je to škoda, mrzí mě to nejen jako organizátora, ale i jako vodáka. Zrušením akce uprostřed prázdnin, kdy je turistická sezona v plném proudu, přicházíme jako obec Branka o možnost se touto netradiční akcí v rámci kraje zviditelnit. Navíc ji nelze kvůli teplotě vzduchu a vody uspořádat jindy než v červenci. Pár jedinců na lehátkách asi i tak vyrazí, ale když se nepustí voda, není to ono,“ konstatuje.