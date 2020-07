Opatření, která hygienici od minulého pátku 17. července uvalili na celý kraj, se samozřejmě dotkla i plováren v regionu. Ta opavská nebo třeba v Bolaticích zatím fungují omezeně, hradecké koupaliště své brány zavřelo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Slavná věta z Vančurovy novely Rozmarné léto by se s klidem dala adaptovat i na to nynější. Řekli by si ji nejspíše mnozí lidé, přičemž v jejich čele by asi stáli provozovatelé nebo majitelé koupališť. Právě ta jsou samozřejmě na počasí závislá. A to jim tuhle sezonu do karet zatím rozhodně nehraje. Jenže k nepříznivému klima se letos přidal ještě další „hřebíček do rakve“. Jmenuje se koronavirus.