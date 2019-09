Počasí koupalištím moc nepřálo, lidí přišlo méně

Řečeno meteorologickou terminologií, po loňských tropech přišlo ochlazení, a to nejen co do počasí, ale i do statistik návštěvnosti plováren na Opavsku.

Koupaliště v Opavě. | Foto: archiv Deníku

S koncem sezony na koupalištích přichází na řadu bilancování, jaké vlastně uplynulé týdny na plovárnách, co se návštěvnosti týká, byly. Stručně řečeno, žádná hitparáda se nekonala. Alespoň oproti loňskému horkému létu, které k pobytu na koupalištích přilákalo daleko více vodních nadšenců. Na Městské koupaliště Opava dorazilo asi o sedm tisíc méně lidí než minulý rok, což naší redakci potvrdil provozně-technický náměstek TS Opava Martin Girášek. „Sezona byla v porovnání s tou loňskou horší, bylo méně slunečných dní. Jinak probíhala standardně,“ konstatoval. Počasí koupalištím moc nepřálo, lidí přišlo méně Přečíst článek › Provoz koupaliště skončil 1. září, otevíralo se 16. června. A to k nelibosti obyvatel, protože už začátkem června panovalo teplé počasí, které děti i dospělí chtěli na plovárně trávit. Měli ale smůlu, protože bylo zavřeno, město to vysvětlovalo personálním zajištěním i tím, že v krytém bazénu stále ještě probíhaly plavecké výcviky škol. Právě zaměstnanci krytého bazénu, který je před léto zavřený, přecházejí v polovině června pracovat na koupaliště do Městských sadů. Radnice vyslyšela kritiku Opavanů a příští rok by tak mělo dojít ke změně. „Ano, je to naplánováno tak, že by se mělo otevírat už začátkem června. Ale samozřejmě bude záležet na klimatických podmínkách,“ dodal Martin Girášek. Moštárny na Opavsku zahajují sezonu Přečíst článek › Stejně hodnotí sezonu i v dalších městech v okrese. „1. září jsme ještě otevřeno měli, ale pak už to kvůli počasí nešlo. V porovnání s loňským rokem je návštěvnost menší, přibližně o pět tisíc lidí,“ přiblížil ředitel Technických služeb Hradec nad Moravicí Roman Celta letošní léto na hradeckém koupališti. V příštím roce by se mohla plovárna dočkat i nějakých novinek. „Zatím se vše ještě projednává, neboť výdaje by šly z rozpočtu města. Chtěli bychom zlepšit některé služby,“ dodal. A křivka návštěvnosti šla ruku v ruce s počasím dolů i ve Vítkově. Tamní plovárna se zde po generální rekonstrukci otevírala v roce 2018. I v tomto případě už vítkovská radnice chystá do nadcházející sezony nějaké novinky. Tatra naložená asfaltem málem skončila v požární nádrži Přečíst článek › „Spíše ale v menší míře, rozpočet teprve budeme chystat, ale mělo by se jednat například o doplnění stávajícího vybavení a podobně. Ohlasy na opravené koupaliště jsou určitě pozitivní,“ řekl vítkovský starosta Pavel Smolka.

Autor: Veronika Bernardová