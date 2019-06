Když se v Ludgeřovicích začal u tamního kostela svatého Mikuláše opravovat objekt bývalé márnice, ani ve snu nikoho nenapadlo, jaké tajemství stavební práce odhalí. Minulý pátek však zazvonil ludgeřovickému starostovi Danielu Havlíkovi telefon s tím, že se vykopaly válečné mince, feniky z německé říše z období 1940 – 1944 a že se má přijet osobně podívat. Poklad byl uschován asi půl metru hluboko pod podlahou márnice.

„Pracovníci firmy házeli hlínu na jednu hromadu, částečně na přistavený kontejner. A najednou si někdo všiml, že jsou tam mince. Byla nás pak na místě více, nakonec to dopadlo tak, že do půl deváté večer si děti hrály na archeology,“ popisuje s úsměvem Daniel Havlík.

Pátrání pokračovalo intenzivně i v sobotu. Z původních desítek a stovek se nakonec vyklubalo asi pět tisíc kusů zinkových a hliníkových mincí a je pravděpodobné, že několik dalších leží ještě přímo na místě. Koneckonců jeden peníz objevil Daniel Havlík také během toho, kdy se byl ve středu 19. června spolu s naší redakcí u kostela podívat.

Schoval je pod zem farář?

Ruku v ruce s nálezem kráčí zároveň i otázka, jak se poklad na místo vlastně dostal. Daniel Havlík si myslí, že jej tam během války schoval tehdejší farář.

„Je vidět, že mince byly baleny do papírových ruliček, na některých kusech lze ještě pozorovat zbytky papíru. Nejspíše šlo o běžné peníze, které lidé házeli při mších do košíku a pan farář je zřejmě takto schraňoval. Možná počítal, že po válce je bude moci využít na opravu kostela. Jenže válka dopadla, jak dopadla, mince okamžitě ztratily hodnotu a vyvstala otázka, co s nimi. Takže myslím, že se jich takto elegantně zbavili, ať nejsou popotahováni, že u sebe mají nějaké relikvie z druhé světové války,“ míní čelní představitel Ludgeřovic.

Objekt bývalé márnice na hřbitově v Ludgeřovicích prochází opravou. Bude z něj zázemí pro hrobníka, vedle budou stát i nové toalety.Autor: Deník / Veronika Bernardová

Nastupuje čistící četa

V Ludgeřovicích se ale nebudou nudit ani v následujících týdnech. Nyní totiž přichází na řadu jednoznačný úkol, a sice mince, které dohromady váží asi dvacet kilo, vyčistit.

„Nejhorší je, že pokud se použije agresivní prostředek, vznikne nevydatná struktura, smyje se orlice, nápisy. Budeme proto zkoušet leštit i obyčejně prstem, zkrátka hlínu za sucha setřít. Uvažujeme také o speciální vatě na čistění stříbra nebo olejové lázni,“ vypočítává Daniel Havlík.

Jestli má poklad nějakou větší hodnotu, se teprve ukáže.

„Po vyčištění ji mají mince řekněme opravdu jen korunovou. Ale vyrábělo se v různých sériích a jestliže narazíme na nějakou vzácnější, může mít hodnotu i několika tisíc,“ dodává starosta. Že nález vzbudil v obci rozruch může dokazovat i skutečnost, že už se na starostu dokonce obrátili občané s tím, že by rádi nějaké mince odkoupili.

Do budoucna je však chce obec spolu s farností vydávat jako pamětní.

Podobné objevy jsou na Opavsku poměrně vzácné, avšak ne výjimečné.

„Například před pár lety bylo na stavbě v Klokočově nalezeno přes dva tisíce pražských stříbrných grošů. Dojít k tomu tedy může, mince se schovávaly na různých místech nepokojů, v případě nebezpečných událostí a podobně,“ konstatuje vedoucí oddělení archeologie Slezského zemského muzea Jiří Juchelka.