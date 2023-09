Máme pro vás druhý díl nového podcastu Deníku Na slovíčko s krajem. S hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou si tentokrát šéfredaktor Deníku Extra Martin Plevate povídal nejen o páté vlně kotlíkových dotací, kvalitě ovzduší v regionu, ale i o velmi citlivém problému pro region - o nedostatku stomatologů.

2. díl podcastu Na slovíčko s krajem. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: DeníkMoravskoslezský kraj nedávno vyhlásil už pátou vlnu kotlíkových dotací. Výzva je určena nízkopříjmovým domácnostem, seniorům, nebo lidem, kteří pobírají sociální dávky. Podmínkou je vlastnit rodinný dům nebo obývat dlouhodobě chatu. Žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 180 tisíc korun na pořízení tepelného čerpadla, nebo 130 tisíc korun na kotel na biomasu.

K tomu ještě kraj dává žadatelům navíc dalších sedm a půl tisíce korun.

Kolik peněz již stály předchozí vlny kotlíkových dotacích? Je již na základě měření kvality ovzduší poznat zlepšení?

Poprvé v historii: Lékařská fakulta v Ostravě vyhlíží studenty stomatologie

Jedna z dalších věcí, která dlouhodobě obyvatele severní Moravy a Slezska trápí, je nedostatek zubařů. Co dělá kraj proto, aby se situace zlepšila?

Na tyto a další otázky najdete odpověď hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky v dnešním díle podcastu.

Jan Krkoška, MBA se narodil 13. února 1976 v Krnově. Vystudoval Střední odbornou školu zemědělskou, absolvoval studijní program celoživotního vzdělávání a získal profesní titul Master of Business Administration.



Je manažer s více než osmiletou zkušeností ve veřejné správě a dvaceti lety zkušeností v obchodě. Politický činný začal být v Krnově, kde v letech 2014 až 2018 působil jako místostarosta za hnutí ANO 2011, dosud je v tomto městě radním.



V roce 2016 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje, a zároveň byl zvolen také náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a cestovní ruch. Tuto pozici zastával necelých 7 let do svého zvolení hejtmanem Moravskoslezského kraje. Byl také pověřen řízením dvou krajských společností – od roku 2017 je předsedou dozorčí rady Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. a od roku 2021 členem dozorčí rady akciové společnosti Moravskoslezské Investice a Development.