Ještě před několika týdny jste tady o sobotách a nedělích na člověka narazili takřka na každém kroku. Pokud tedy přálo počasí. Sníh sem vyhnal také mnoho běžkařů nebo dětí na bobech. Takže parkoviště u Červeného zámku bývalo slušně zaplněno už během dopoledne.

Avšak tento víkend zámek zdaleka takový turistický boom neprožíval. Minimálně tedy ne o sobotním odpoledni. Krátce po třinácté hodině bylo hlavní parkoviště nezvykle prázdné. A procházející se parkem se dali hladce spočítat na prstech jedné ruky. Později se sice začalo romantickými zákoutími areálu trousit čím dál více osob, rozhodně se ale jednalo o menší počty, než bývá zvykem.

Koho jsme měli možnost oslovit, šlo většinou o místní obyvatele. Respektive obyvatele katastru Hradce nad Moravicí, který je poměrně rozsáhlý. Mimo města samotného do něj spadají i všechny místní části.

Přijeli i z Opavy

„Udělali jsme si s rodinou výlet tady do parku. Jsme z Kajlovce, přišli jsme pěšky a míříme směr Bezručova vyhlídka. Nemusíme nutně jezdit každý týden jinam, teď je to stejně zakázáno, tak to pár týdnů přežijeme. Navíc, tady je krásně. Žádné čestné prohlášení nemám, jen občanku, to snad stačí ne?“ uvažovala jedna z návštěvnic. A měla pravdu, neboť Kajlovec je částí Hradce.

Další turisté byli odvážnější. „No, řeknu jen to, že jsme z Opavy. Vím, že bychom tady neměli být, nemáme tu nikdo trvalý pobyt. Ale řekli jsme si, že prostě využijeme pěkného počasí a vyjedeme na túru. Myslím, že nikoho neohrožujeme. Jdeme z Lesních Albrechtic a pak vlakem zpátky domů. Kdyby nás kontrolovali policisté, no tak nás dál nepustí, nic horšího by se snad nestalo. Riskli jsme to,“ prozrazuje mladý výletník, kterému dělají společnost ještě dva „kolegové“.

Na policejní kontroly jsme v Hradci nenarazili. Ačkoli už před víkendem policejní komisařka Soňa Štětínská avizovala, že hlídky lze očekávat zejména na oblíbených výletních místech, a to nejen na horách. A tím bezesporu hradecký zámek je.