Alespoň tak to vypadalo v pondělí po šestnácté hodině v Opavě. „Těšili jsme s kamarádem, že si konečně zajdeme na čepa do Draka. Jenomže počasí nám nepřálo, dali jsme si jedno a šli domů,“ pronesl zklamaně jeden ze zákazníků oblíbené opavské pivnice.

„Věřím ale, že brzy bude lépe,“ vzhlíží optimisticky do dalších dnů. Obdobně to vypadalo i na dalších zahrádkách. Taková Sokolka v teplých dne praskává ve švech. V pondělí odpoledne tomu tak nebylo.

„Chtěli jsme s kamarády na Sokolku oslavit postup našich úžasných baskeťáků do finále. Vypadá to, ale tak maximálně na jedno rychlé a jdeme domů. To počasí je opravdu děsivé,“ podotkl Kamil Peterka.