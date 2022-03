Vystoupili sólisté a sbor Slezského divadla spolu s ukrajinskou koncertní mistryní, houslistkou orchestru Slezského divadla, Yelyzavetou Pruskou. Ukrajinskou hymnu zazpíval student Fakulty umění Ostravské univerzity Ihor Maryškin, slovem pak provázel Evžen Trupar.

Nápad na uspořádání koncertu se v hlavě Lindy Bittové zrodil toto pondělí. „Přes víkend jsem byla z celé situace špatná a když jsem se dívala na Dolní náměstí, kde stojí pódium, je zařízené ozvučení, tak jsem si říkala, pojďme toho využít. Kontaktovala jsem pár osob a už se to v rámci Slezského divadla rozjelo. Pan Alexandr Vovk zařídil program, my jsme se postarali o organizační záležitosti. Myslím, že nemusíme zachraňovat jen Bredu, ale můžeme pomáhat všude, kde je to zapotřebí,“ řekla naší redakci Linda Bittová.Náměstí se úderem sedmnácté hodiny solidně zaplnilo. „Když se blížila pátá hodina, byla jsem trochu ve stresu, protože se zdálo, že účast nebude velká. Ale jakmile koncert začal, najednou jsem uviděla to množství lidí a byla jsem šťastná, že energie a čas, který jsme na to společně vynaložili, nebyl marný. A byla jsem také šťastná, protože lidem se koncert líbil,“ dodala s úsměvem Linda Bittová.

Zájemci mohli na místě podpořit Ukrajinu svou přítomností nejen symbolicky, ale zároveň i přispět do sbírky pořádané Charitou ČR.Do žluto-modrých barev Ukrajiny se pak večer ponořilo i Slezské divadlo a na počet Ukrajiny se rozzářila také Breda.