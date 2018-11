Podzim přeje výsadbám. V regionu už rostou nové stromy

Výroba - Výroba Seřizovači 21 000 Kč

Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) OBRÁBĚČ/KA KOVŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: KO:Janoštíková Petra, tel.:553680317, , e-mail:petra.janostikova@agroup.cz, Náplň práce:, Třískové obrábění armatur a jejich dílů, včetně pokročilejších obráběcích operací (vrtání, soustružení, frézování, závitování), Práci v třísměnném provoze, Co požadujeme: , Vyučen v oboru obráběč kovů, Znalost technické dokumentace a čtení výkresů , Zodpovědný, spolehlivý, pečlivý a samostatný, Praxi a znalost obrábění kovů, Co Vám nabídneme, Motivační mzdové ohodnocení odpovídající výkonu a zkušenostem , Stabilní práci v perspektivní firmě, Příznivé pracovní prostředí a vstřícný kolektiv spolupracovníků, Firemní benefity (závodní stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na , penzijní připojištění, zvýhodněný telefonní program). Pracoviště: Armatury group a.s., Nádražní, č.p. 129, 747 22 Dolní Benešov. Informace: Petra Janoštíková, +420 553 680 317,725 791 592.