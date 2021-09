A pokračovalo se. Bohužel pohřešovaný byl ráno nalezen bez známek života zaměstnancem místního obecního úřadu v lesním porostu mezi obcemi Kobeřice a Hněvošice, a to poblíž sádrovcového dolu v katastrálním území obce Kobeřice.

Policisté pohřešovali muže od minulého týdne, obvodní oddělení v Kravařích po něm vyhlásilo pátrání a opavští kriminalisté prověřovali předem stanovená a doporučená místa, na kterých by se muž mohl pohybovat na svém jízdním kole, které mohl využívat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.