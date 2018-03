Pohybuje se po Opavsku nebezpečná žena?

Policisté v současnosti intenzivně pátrají po třicetileté Lence Gralovičové, která je bytem trvale vedena v Orlové-Lutyni v ulici Karla Dvořáčka číslo 1220.

Foto: Policie ČR

Dle poskytnutého popisu se jedná o osobu hubené postavy dosahující výšky 162 centimetrů s dlouhými hnědými vlasy.

„Na dotyčnou Okresní soud v Karviné vydal Příkaz k dodání do výkonu ochranného léčení psychiatrického, a to do Psychiatrické nemocnice v Opavě,“ uvedl tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský.

Má jít o nebezpečného člověka nejen pro sebe, ale také pro své okolí. Po této ženě je zároveň vyhlášeno celostátní pátrání, které bylo až doposud neúspěšné.

Jakékoliv poznatky volejte na telefonní číslo 974 737 336 anebo posílejte emailem na adresu: krpmsk.skpv.op.ook.patrani@pcr.cz.