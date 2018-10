Žokej Marek Stromský: Pokud máte dvě druhá místa ve Velké, nejste smolařem

Definitivně strhnul ze sebe nálepku smolaře. Žokej Marek Stromský (44) mám za sebou povedenou neděli. V nejtěžším dostihu starého kontinentu obsadil v sedle Hegnuse druhé místo.

Navíc se mu dařilo i v rámcovém programu. Cenu Labe překvapivě s Mahonym vyhrál, k tomu přidal druhé místo se Strigrisem v ceně společnosti Nutrin. „Krásná neděle. Jsem maximálně spokojený,“ usmíval se po dostizích Marek Stromský.

Marku, máte za sebou bezesporu povedenou neděli…

Je to paráda, jsem maximálně spokojený. Samozřejmě, že jsem chtěl vyhrát, ale i druhé místo je fantastické. Děkuji všem za podporu, manželce Janě, dceři Veronice, synu Filipovi a samozřejmě trenéru Holčákovi, že mi dal tak vynikajícího koně.

Jak jste viděl samotný průběh Velké?

Dostih měl pro mě perfektní průběh. Nepovedl se mi sice start. Angličané rychle vystřelili, ale věděl jsem, že Hegnus má kvalitu a vypořádá se s tím. V lese se to roztáhlo, cítil jsem, že Hegnus si potřebuje odpočinout. Najednou jsem viděl vedle sebe Nikase, který vypadal dobře, nakonec ale na trávě umřel.

Když jsme se ve čtvrtek spolu bavili, říkal jste, že Tzigane du Berlais může být nahoře, což se nakonec potvrdilo…

Honza Faltejsek na špatného koně nesedne. Sám říkal, že když ne letos, tak příště tento kůň může být na hoře. Když se kolem mě prohnal, bylo mi vše jasné. Byla to vteřina. Druhé místo je ale pro mě úspěchem.

Nedělní den pro vás začal zvláštně, už v prvním rámcovém dostihu jste měl pád, pak jste málem netrefil kurz…

Bylo to hektické. Ono, není zrovna nejlepší na psychiku, když v prvním dostihu spadnete. Ale zlomilo se to. Chybu s kurzem beru na sebe, ale naštěstí to dobře dopadlo.

Cenu Labe jste vyhrál s Mahonym, který mezi favority rozhodně nepatřil….

Mahony je dobrý kůň. Věřil jsem mu, on mě nezklamal. V budoucnosti je dělaný pro Velkou pardubickou.

Když se podíváme na výsledkovou listinu, tak vidíme dominanci Moravskoslezského kraje…

(usměje se). Už bylo načase to vzít Pražákům. Holt, děláme ty koně u nás dobře.

Marku, za rok na shledanou na Velké?

Rád bych. Končit nechci, ale uvidí se, jaké budou nabídky, vyjádřím se po sezoně. Letošní sezonní spolupráce s Radkem a Františkem Holčáky byla výborná, rád bych v ní pokračoval.

Byla vám přisouzena nálepka smolaře, stále to tak vnímáte?

Vůbec ne. Dvakrát jsem byl druhý na Velké, a to se hned tak někomu nepodaří.