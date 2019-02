Opava - Příchod nového roku provázela dobře míněná přání se spoustou polibků. S přáním pevného zdraví se však právě polibky někdy rozcházejí. Co vše může hrozit? Infekční mononukleoza bývá nazývaná „nemocí z líbání“, protože se přenáší zejména slinami.

Je to virové onemocnění, které se zpravidla projevuje jako obraz těžké angíny s nápadně zvětšenými krčními uzlinami a často ho provází poškození jater. Od rodičů nebo příbuzných ji mohou dostat i malé děti, ale nejohroženější skupinou je mládež od 15 do 20 let. Při správné léčbě končí naštěstí bez následků. Vím o ní své, protože jsem ji svého času také dostal,“ přibližuje riziko líbání primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kűmpel.

Polibek někdy může znamenat i přenos nebezpečné bakterie meningokoka, která rovněž ohrožuje především mladou generaci. Projevit se může častěji v organizmu, oslabeném předchozí nemocí, vlivem chladného počasí, náročného životního stylu nebo prostředí. Samotní bacilonosiči ve většině případů neonemocní, ale mohou se stát nebezpečným zdrojem infekce pro ostatní. Onemocnění se většinou šíří mezi lidmi, kteří jsou v blízkém kontaktu.

V Česku se ročně objeví asi stovka invazivních meningokokových onemocnění. Úmrtnost se pohybuje do deseti procent, výjimečně i více. Nemocní, kteří přežijí nejtěžší formy meningokokové infekce, mají zpravidla trvalé následky. Odborníci se proto shodují, že nejlepší prevencí proti meningokoku séroskupiny C je očkování. Proti meningokoku séroskupiny B nebyla dosud vyvinuta univerzálně účinná vakcína. Polibek může být za nepříznivých okolností sice i zdraví nebezpečný, ale jedno je jisté - lidé se od něj nenechají odradit ani vidinou možných následků.