OBRAZEM: Ojetá policejní auta budou na prodej, vrakoviště u Opavy je jich plné

/FOTOGALERIE/ Docela anonymní plácek bez kontaktu na provozovatele či pronajímatele, zato na dohled od hlavního tahu I/11 z Opavy do Ostravy a hlavně plný policejních vozidel! Až lidé spekulují, co to v Komárově vlastně mají.

Ojetiny moravskoslezské policie na anonymním plácku kousek za cedulí Komárov na výpadovce z Opavy na Ostravu, září 2021. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Hromadí se tu někdy od léta, my s tím nemáme nic společného a ani vůbec nevíme, čí to je,“ vrtí hlavou v sousedním pneuservisu a autobazaru. Za plotem v Ostravské ulici každopádně stojí na první pohled ojetá služební auta Policie ČR v provedení sedan či kombi, majáky většinou chybí, polepy na karoserii ve špatném stavu, mají pootevřené kapoty… Najdou se i neoznačené škodovky využívané dříve kriminálkou stejně jako dodávky dopraváků. Most u Outlet Arény přes řeku Odru se v noci otevře osobním vozidlům Přečíst článek › „Skladujeme tam vozy z důvodu nedostatku vlastních prostor,“ říká moravskoslezská policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Za vrakoviště plácek sice výslovně neoznačuje, ale potvrzuje, že tady sváží také ze služby vyřazované kousky. A ano, formou výběrových řízení budou některá i k mání. „Ovšem odstrojené bez policejní výbavy,“ vzkazuje mluvčí. Nabídka se čas od času objevuje na oficiálním policejním webu policie.cz a zájemcem může být kdokoliv. „Za poslední dva roky se nám podařilo zanedbaný policejní vozový park výrazně obnovit a policisté už nemusí jezdit v ojetinách“ uvádí ministr vnitra Jan Hamáček před několika dny při předávce nových služebních speciálů Škoda Scala. Noc ve věži: Velocipedista ve Vratimově opravil vodojem a ubytovává v něm hosty Přečíst článek › Skladování vraků v Komárově s tím sice nijak nesouvisí, nicméně obměna policejní aut v tuzemsku je po desíti letech realitou. Letos jich v Česku získají útvary celkem 557, kus po 659 tisících Kč. K TÉMATU Kompletní obměna Policejní prezidium prostřednictvím Kláry Dlubalové z odboru tisku a veřejných vztahů vkazuje, že od roku 2019 je ve vozovém parku 1799 nových aut s patřičnou výbavou a též specifickým barevným provedením:



- 860 kusů Škoda Octavia

- 401 kusů Hyundai Ioniq

- 38 kusů Škoda Superb

- 500 kusů Škoda Kodiaq Ambition A v září přebírá Policie ČR prvních 200 kompaktních hatchbacků z letošních 557 objednaných modelů Škoda Scala. Těch má v plánu ministerstvo vnitra nakoupit do roku 2024 celkem 1400 a sjednotit tak flotilu osobních policejních vozů.



