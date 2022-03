V řadě měst České republiky již lidé na podobné pomníky pověsili ukrajinské vlajky, objevily se i sprejerské nápisy. A tomu chtějí ochránci zákona zabránit bez ohledu na svůj postoj k válce na Ukrajině. Kromě památníku v Komenského sadech střeží i další objekty, a to nejen v Ostravě, ale po celém kraji.

Kamery

„Na území statutárního města Ostravy byly vytipovány objekty, které by mohly být v souvislosti s událostmi na Ukrajině potencionálně předmětem poškození. Na tyto objekty se strážníci zaměřují v rámci výkonu služby a rovněž jsou tyto objekty monitorovány kamerami městského kamerového systému,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Co se týká Památníku Rudé armády, ten hlídají hned dvě kamery. První byla instalována v únoru 2020, druhá pak v říjnu téhož roku. Šlo o reakci na sprejerský útok z podzimu 2019, kdy někdo spodní část památníku postříkal červenou barvou a na druhou stranu nasprejoval nápis „Budapešť 1956“.

Vandalství z podzimu 2019:

Následné čištění památníku:

V historii památníku tehdy nešlo o první případ vandalismu. Sochu rudoarmějce pomaloval vandal například v roce 2010. Výtržník pak soše ještě nasadil kyblík od barvy na hlavu. Dělníci museli očistit sochu tlakem teplé vody a párou - více v přiložené fotogalerii níže:

Sochu rudoarmějce v ostravských Komenského sadech před časem pomaloval vandalZdroj: DENÍK/Miroslav Kucej

Kromě strážníků hlídají pomníky a obdobná místa v Ostravě i na dalších místech Moravskoslezského kraje i policisté.

Posprejování konzulátu

„Policisté v Moravskoslezském kraji v rámci běžného výkonu služby provádí mimo jiné také v souvislosti s událostmi na Ukrajině dohled nad vybranými objekty a lokalitami. Neevidujeme zatím případy, ať již vyvěšení ukrajinské vlajky na ruském památníku či poškození památníku,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Demonstrace před ruským konzulátem v Ostravě. Konzul Zedník nechce výtržnosti

Ostravští policisté však ke konci února vyšetřovali posprejování budovy Honorárního konzulátu Ruské federace v Moravské Ostravě.

„Ve zkráceném přípravném řízení krátce po události sdělili trojici mužů ve věku od 20 do 26 let podezření z přečinu poškození cizí věci. Podezřelým hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku,“ dodala Jiroušková.

Demonstrace na podporu Ukrajiny v Ostravě:

Válečné hroby a pietní místa

V Moravskoslezském kraji bylo k roku 2015 celkem 1237 válečných hrobů a pietních míst. Součástí tehdejších oslav konce války byly jejich opravy. Kraj na zabezpečení péče o tyto válečné hroby každoročně poskytuje finanční dotace. U příležitosti 70 let ukončení 2. světové války vyčlenil částku 550 tisíc korun - více zde.